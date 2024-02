Aleksejaus Navalno motinai leista pamatyti sūnaus kūną: Rusijos valdžia grasina ir reikalauja slaptų laidotuvių

„Vakar vakare jie slapta nuvežė mane į morgą, kur man parodė Aleksejų“, – sakė ji socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše.

„Pagal įstatymus jie turėjo nedelsdami atiduoti man Aleksejaus kūną, tačiau to nepadarė iki šiol. Vietoje to jie mane šantažuoja, keldami sąlygas, kur, kada ir kaip Aleksejus turi būti palaidotas“, – nurodė Liudmila Navalnaja.

„Jie nori, kad tai būtų padaryta slapta“, – pridūrė ji.

A. Navalno atstovė spaudai Kira Jarmyš antrina, kad „Navalno motinai parodytoje medicininėje mirties ataskaitoje teigiama, kad mirties priežastys yra natūralios“.

Alexey Navalny’s mother has been shown her son's body, but it is not handed over to her. Instead, she is blackmailed. On the Kremlin's orders, the investigators set conditions as to where, when and how Alexey is to be buried. They want to do it secretly https://t.co/E4IxPG2ljN