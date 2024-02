Kalinamas Kremliaus kritikas Vladimiras Kara-Murza ragina rusus tęsti kovą už demokratiją

„Vis dar negaliu nei racionaliai, nei emociškai suvokti to, kas įvyko. Bet jei pasiduosime niūrumui ir nevilčiai, būtent to jie ir nori. Neturime teisės taip elgtis, esame skolingi savo kritusiems bendražygiams“, – sakė V. Kara-Murza, kalbėdamas teismo posėdyje per vaizdo ryšį.

Mirė atlikinėdamas bausmę

Apie A. Navalno mirtį atokiame kalėjime Arktyje, kur 47 metų vyras atlikinėjo 19 metų laisvės atėmimo bausmę, buvo paskelbta praėjusį penktadienį.

Jo mirtis sukrėtė Rusijos opoziciją, kurios didžioji dalis yra tremtyje arba už grotų.

Dvigubą Rusijos ir JK pilietybę turintis V. Kara-Murza praėjusiais metais buvo nuteistas kalėti 25 metus.

Tai ilgiausia bausmė iš visų įkalintų prezidento Vladimiro Putino kritikų.

V. Kara-Murza taip pat buvo artimas kitam opozicijos politikui Borisui Nemcovui, kuris 2015 metais buvo nužudytas netoli Kremliaus.

Praėjusią savaitę pasirodžius žiniai apie A. Navalno mirtį imta būgštauti ir dėl kitų Rusijoje įkalintų Kremliaus kritikų.

Pačio V. Kara-Murzos sveikata kalėjime pablogėjo – pasak jo advokatų, jis turi rimtų sveikatos problemų dėl dviejų apnuodijimų.

Tačiau kalbėdamas iš kalėjimo Sibire V. Kara-Murza išreiškė viltį, kad „Rusija taps normalia, laisva, demokratine Europos šalimi“.

„Aleksejus sakė: nepasiduokite. Pasiduoti neįmanoma“, – teigė jis.