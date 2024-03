Aleksejaus Navalno mirtis rusų neįbaugino: jo vietą užims naujas opozicijos veidas

„Laisvė brangiai kainuoja“, – kartą iš Rusijos kalėjimo kameros parašė opozicijos aktyvistas Vladimiras Kara-Murza. Jis citavo savo politinį mentorių Borisą Nemcovą, kuris 2015 m. buvo nužudytas Maskvoje, visai šalia Kremliaus.

Šią savaitę V. Kara-Murza paragino opozicijos šalininkus „dirbti dar sunkiau“, kad pasiektų tai, už ką kovojo A. Navalnas ir B. Nemcovas: galimybę gyventi laisvoje šalyje.

Jis pats seniai pasirinko savo kelią.

„Kalbėjimo kaina yra didelė, – rašė vienas aktyvistas netrukus po savo suėmimo 2022 m. – Tačiau tylėjimo kaina yra nepriimtina“.

47 metų Aleksejus Navalnas ir 42 metų Vladimiras Kara-Murza – labai skirtingi vyrai.

A. Navalnas buvo socialinių tinklų fenomenas, charizmatiškas kalbėtojas, pasižymintis įgimto lyderio egoizmu.

V. Kara-Murza yra tyliai kalbantis intelektualas, labiau lobistas, o ne minios būrėjas. Net ir dabar Rusijoje jo vardas nėra labai žinomas.

Tačiau abu vyrus siejo tas pats siekis ir įsitikinimas, kad Vladimiro Putino Rusija nėra amžina, o politinė laisvė tikrai įmanoma.

Kol A. Navalnas rengė vaizdo įrašus, demaskuojančius korupciją aukščiausiu valdžios lygmeniu, V. Kara-Murza lobino Vakarų šalių vyriausybes, kad sankcijos būtų nukreiptos prieš pareigūnų turtą ir užsienyje paslėptas pinigines lėšas.

2015 m., penkeri metai prieš tai, kai A. Navalną buvo bandyta nunuodyti nervus paralyžiuojančia medžiaga, V. Kara-Murza susmuko ir pateko į komą.

Po dvejų metų tai pasikartojo. JAV atlikti tyrimai patvirtino, kad jis buvo apnuodytas.

Tačiau jis niekada nenustojo reikšti savo nuomonės, pasmerkė ir Vladimiro Putino plataus masto invaziją į Ukrainą.

Praėjusiais metais V. Kara-Murza buvo nuteistas 25 metams už valstybės išdavystę, nors kaltinamajame akte buvo nurodyta tik taiki opozicinė veikla.

Kai Aleksejus Navalnas po pasikėsinimo jį nužudyti 2021 m. nusprendė skristi atgal į Rusiją, kai kurie manė, kad jis pasielgė kvailai. Opozicijos veikėjai, pasirinkę tremtį, o ne įkalinimą, teigia, kad pasiaukojimas be jokių pokyčių perspektyvų yra beprasmis. Aleksejus Navalnas manė kitaip.

„Jei tavo įsitikinimai ko nors verti, turi būti pasirengęs už juos pakovoti. Ir, jei reikia, šiek tiek pasiaukoti“, – rašė jis prieš pat mirtį.

Vladimiras Kara-Murza, kaip ir A. Navalnas, turi žmoną ir vaikų. Jis taip pat gyveno JAV ir turėjo Didžiosios Britanijos pasą. Tačiau jis niekada nedvejojo dėl grįžimo į Rusiją.

„Nemaniau, kad turiu teisę tęsti savo politinę veiklą, raginti kitus žmones veikti, jei saugiai sėdžiu kažkur kitur“, – rašė V. Kara-Murza 2022 m., jau būdamas kalėjime.

Dabar vienas iš jų jau miręs, o kitas uždarytas toli nuo savo šeimos, kuriai per šešis mėnesius galėjo paskambinti vos vieną kartą.

„Aš pati su juo nekalbėjau, nes nenorėjau atimti laiko iš vaikų“, – tą vienintelį skambutį apibūdino Jevgenija Kara-Murza.

Aktyvisto žmona trims vaikams leido kalbėti su tėčiu po penkias minutes.

„Stovėjau su laikmačiu“, – sakė ji.

Praėjusią savaitę A. Navalno našlė įrašė vaizdo pareiškimą, kuriame ragina jo sąjungininkus nepasiduoti.

„Noriu gyventi laisvoje Rusijoje, noriu kurti laisvą Rusiją“, – sakė Julija Navalnaja, žadėdama tęsti savo vyro darbą.

