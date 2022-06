Afganistane per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai 255 žmonės

Informacijos nedaug, bet nurodoma, kad trečiadienio naktį regione prie Pakistano sienos įvyko 6 balų žemės drebėjimas.

„Raginame pagalbos agentūras nedelsiant suteikti pagalbą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms, kad būtų užkirstas kelias humanitarinei katastrofai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė vyriausybės atstovas Bilalas Karimi.

Tačiau tarptautinė bendrija iš esmės pasitraukė iš Afganistano, Talibanui pernai per chaotišką JAV pajėgų išvedimą užgrobus valdžią, ir tai tikriausiai komplikuos bet kokias pastangas teikti pagalbą 38 mln. gyventojų turinčios šalies žmonėms.

Valstybinė naujienų agentūra „Bakhtar“ pranešė, kad į nelaimės zoną sraigtasparniais vyksta gelbėtojai. Agentūros generalinis direktorius Abdul Wahidas Rayanas tviteryje parašė, kad Paktikoje sugriauta 90 namų ir kad po griuvėsiais tikriausiai liko dešimtys žmonių.

Filmuotoje medžiagoje iš Paktikos provincijos matyti į sraigtasparnius nešami nukentėjusieji. Internete išplito sugriuvusių namų ir griuvėsius tikrinančių gyventojų vaizdai.

Kaimyninėje Chosto provincijoje taip pat tikriausiai yra dešimtys sužeistųjų ir žuvusiųjų, sakė W. Rayanas.

Genties lyderis Yaqubas Manzoras iš Paktikos provincijos sakė, kad gyventojai vyksta į nelaimės rajoną padėti nukentėjusiesiems.

Pakistano meteorologijos departamentas nurodė, kad drebėjimo stiprumas buvo 6,1 balo. Požeminiai smūgiai buvo juntami Pakistano sostinėje Islamabade ir kitur rytinėje Pandžabo provincijoje.

Europos seismologijos agentūra EMSC pranešė, kad žemės drebėjimą pajuto daugiau kaip 500 km spindulių gyvenantys 119 mln. žmonių Afganistane, Pakistane ir Indijoje.

Regione, kuriam priklauso Afganistanas, susiduria Indijos ir Eurazijos tektoninės plokštės, todėl žemės drebėjimai čia yra dažni. Per juos sugriūva prastai pastatytų namų, ligoninių ir kitų pastatų.

Dešimtys žmonių žuvo ar buvo sužeisti sausio mėnesį per du žemės drebėjimus vakarinėje Afganistano Badgiso provincijoje.

2015 metais per stiprų žemės drebėjimą Afganistano šiaurės rytuose ir Pakistano šiaurėje žuvo daugiau kaip 380 žmonių. 2002-aisiais per 6,1 balo žemės drebėjimą Afganistano šiaurėje žuvo apie 1 tūkst. žmonių, o 1998-aisiais per 6,1 balo drebėjimą atokiame šalies šiaurės rytų regione – mažiausiai 4,5 tūkst. žmonių.

Naujausias drebėjimas įvyko Afganistanui išgyvenant didelę humanitarinę krizę, padidėjusią Talibanui sugrįžus į valdžią.

Pagalbos agentūros ir Jungtinės Tautos nurodo, kad Afganistanui šiais metais reikia milijardų dolerių (eurų) šiai krizei spręsti.

Pagalbos agentūros ypač akcentuoja, kad šaliai reikia geriau pasirengti tokioms nelaimėms kaip žemės drebėjimai, potvyniai ir žemės nuošliaužos.