19-metis vienas apkeliavo 118 šalių: karo zonos, tropinės salos ir kelionė į Lietuvą

„Euronews Travel“ kalbėjosi su keliautoju A. Malaviya apie jo patirtis – nuo kelionių po pavojingas konfliktų zonas iki derybų su muitinės pareigūnais ir išvykų į atokiausias pasaulio vietas.
Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja solo kelionės, o vis jaunesni keliautojai muša pasaulio rekordus.
19-metis A. Malaviya iš Kalifornijos jau aplankė 118 šalių vienas.
„Esu jauniausias solo keliautojas pasaulyje, aplankęs 100 šalių, ir jauniausias žmogus, apsilankęs visose Okeanijos valstybėse. Mano kelionės nuvedė nuo pabėgimo nuo Rusijos oro smūgių Ukrainoje iki susitikimų su Talibanu Afganistane bei mažiausiai lankomos pasaulio šalies, Nauru, tyrinėjimo“, – pasakojo A. Malaviya.
Tai yra žingsnis į priekį, palyginti su Lexie Alford – dabartine jauniausia visų suverenias valstybes aplankiusia asmenybe.
L. Alford iki 18 metų buvo aplankiusi daugiau nei 70 šalių, o A. Malaviya 100-ąją šalį pasiekė būdamas 17 metų ir 228 dienų.
Jo kelionių sąraše – ne tik populiarios kryptys, tokios kaip Australija, Vokietija, Bolivija ar Indonezija, bet ir retai lankomos šalys: Sirija, Irakas, Iranas, Mianmaras, Venesuela, Tuvalu bei Papua Naujoji Gvinėja.
Jo kelionių akimirkas galima pamatyti ir socialiniuose tinkluose – „Instagram“ paskyroje vaikinas dalijasi įspūdingomis nuotraukomis iš įvairiausių pasaulio kampelių. Tarp jų – ir kadrai iš Baltijos šalių: Estijos, Latvijos bei Lietuvos.
Šeimos kelionės ir darbas keliuose darbuose
Kelionių aistra A. Malaviyai atsirado dar vaikystėje, kai jis lydėdavo tėvus – Arpitą Malaviyą ir Anitą Venkataraman, aviacijos programinės įrangos bendrovės savininkus – į verslo ir šeimos keliones.
16-os jis jau buvo baigęs vidurinę mokyklą ir bendrąjį kursą Moorparko koledže, tad galėjo stoti į universitetą. Vis dėlto jam atrodė, kad būti 16-mečiu studentu nėra patrauklu.
Dar mokykloje jis dirbo keliose srityse, kad įgyvendintų svajonę – iki 20-ies vienam pamatyti pasaulį. A. Malaviya treniravo jaunus tenisininkus, norinčius patekti į mokyklos komandą, taip pat dirbo biuro administratoriaus padėjėju.
Pandemijos metu sustiprėjęs socialinių ryšių trūkumas ir visą gyvenimą puoselėta meilė geografijai dar labiau skatino jo troškimą keliauti.
2023 m. birželį, būdamas 17-os, jis leidosi į pirmąją vienišo keliautojo kelionę. Turėdamas tik kuprinę, planą, jis pirmą kartą skrido vienas.
„Pagrindinė priežastis, kodėl norėjau keliauti po pasaulį, buvo prisiminimai apie šeimos keliones. Tai visuomet būdavo mano mėgstamiausias metų laikas, nes daug sužinodavau apie skirtingas kultūras“, – sakė A. Malaviya.
Nuo Okeanijos salų iki Mianmaro kaimų
Pirmiausia jis pasirinko palyginti paprastesnes keliones į Japoniją ir Pietų Korėją, o vėliau ėmėsi ambicingesnių planų – aplankė Okeaniją, Pietų Ameriką ir Europą.
Tarp įsimintiniausių patirčių – anglų kalbos mokymas Irake, išvykos į atokiausias Palau salas, buvimas Mianmaro kaimuose ir laikas Karakase (Venesuela).
Jis padėjo ryžių augintojams Indonezijoje, dalyvavo religiniuose festivaliuose Irane, specialiu leidimu aplankė Sadamo Huseino Babilono rūmus Irake. Papua Naujojoje Gvinėjoje ir Nauru bendravo su vietos vaikais, susipažino su jų kasdienybe.
Kelionės nuvedė nuo Brazilijos favelų iki Bolivijos druskos lygumų, atvedė prie Šiaurės pašvaistės Norvegijoje, dramblių šeimų Šri Lankoje ir pilių Slovėnijoje.
Vis dėlto jis pamatė ir sunkumų – ribotą prieigą prie šviežio maisto Okeanijos salose, konservantų gausą, bloginančią vaikų sveikatą, bei jaunimo ateities perspektyvų stoką izoliuotose valstybėse.
Afganistane A. Malaviya susitiko su Talibano nariais, kurie, jo teigimu, buvo netikėtai draugiški ir smalsūs, o Irane – su religiniais lyderiais.
Kelionėse jis dažniausiai nakvodavo pigiuose hosteliuose ar „Airbnb“, gyveno iš sutaupytų pinigų ir dalinio etato darbų pajamų, naudojosi kelionių programėlėmis, kad sutaupytų dar daugiau.
„Supratau, kad žmonės visame pasaulyje daug panašesni, nei atrodo – visi nori darbo, išsilavinimo, geresnio gyvenimo šeimai“, – pabrėžė keliautojas.
Karų zonos, oro antskrydžiai ir sulaikymas
Vis dėlto, A. Malaviya ne visos kelionės buvo sklandžios. 2023 m. lapkritį, būdamas Odesoje (Ukraina), jis pateko į Rusijos oro antskrydžius.
„Iš Kišiniovo autobusu atvykau į Odesą. Vos pasiekęs miestą išgirdau sirenas. Keliai buvo apledėję, todėl visi autobusai atšaukti. Turėjau slėptis slėptuvėje, o vėliau pėsčiomis ieškoti transporto atgal“, – prisiminė jis.
Kita sudėtinga patirtis – sulaikymas Venesuelos oro uoste. Pareigūnai manė, kad jis bėga nuo tėvų, nes buvo nepilnametis. Tik po dviejų valandų aiškinimosi ir įrodymų peržiūros jam leista išvykti.
„Prisitaikyk prie nepatogumų“
Savo kelionėse A. Malaviya laikosi vieno moto: mokytis prisitaikyti prie nepatogumų.
„Jei atrodai neramus ar išsigandęs, žmonės gali įtarti blogiausia. Net Talibano akivaizdoje stengiausi būti ramus – ir tai suveikė“, – teigė jis.
Kitiems keliautojams jaunuolis pataria: „Tiesiog eikite. Išvykite ir keliaukite! Žiniasklaidoje daug šališkos informacijos, bet pamatyti savo akimis – neįkainojama patirtis.“
Šiuo metu A. Malaviya studijuoja kompiuterių inžineriją Kalifornijos universitete Santa Barbaroje ir planuoja aplankyti visas 195 pasaulio šalis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!