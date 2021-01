81-ių močiutė, atskirta nuo savo 36-erių vyro: „Tu amžinai mano širdyje“

Mohamedas Ahmedas Ibrihamas (36) ir Iris Jones (81) iš Somerseto pernai susipažino internetu. Moteris taip įsimylėjo jauną vyrą, kad nieko nelaukdama išskrido į Egiptą būti su juo. Jie susituokė 2020 metų lapkritį.

Poros santykiai atsidūrė dėmesio centre tada, kai Iris buvo pakviesta dalyvauti ITV laidoje „Šį rytą“, kurioje aptarė didžiulį amžiaus skirtumą ir galiausiai atskleidė jų seksualinio gyvenimo detales.

Bet Iris, buvusi valytoja, pretenduojanti į pensiją ir neįgalumo išmokas, nerimauja dėl to, kad ji gali daugiau niekada gyvai nebepamatyti savo gyvenimo meilės, nes dėl biurokratizmo jam sunkiai sekasi gauti Didžiosios Britanijos sutuoktinių vizą.

Šią savaitę Iris Facebook‘e pasidalino širdutės, suformuotos iš rožių žiedlapių, gif‘u (animaciniu vaizdeliu), prie kurio pažymėjo Mohamedą, pridurdama: „Tu amžinai esi mano širdyje“.

Mohamedas įrašą pamėgo (sureagavo širdutės jaustuku) ir atsakė ne mažiau saldžiu komentaru: „Aš už tave amžinai“, kartu su keletu širdies jaustukų, į kuriuos Iris atsakė: „Ačiū, mielasis“.

Iris įrašą paskelbė praėjus kelioms savaitėms po to, kai prisipažino praleidusi dienas „verkdama visą laiką“, nes ilgisi savo partnerio.

Kalbėdamasi su Metro.co.uk, susierzinusi močiutė teigė neįsivaizduojanti, kada jos vyras galės prisijungti prie jos Didžiojoje Britanijoje. Ji paaiškino: „Aš atskirta nuo žmogaus, kurį myliu, tai taip sunku. Man nebeliko daug laiko, jo advokatai tai žino. Man teko skristi į Egiptą tris kartus ir grįžti be jo“.

Tačiau ji mano, kad nebegalės grįžti į Egiptą, nes aplinka yra netinkama jos sveikatai, be to, ten „per karšta ir dulkėta“. Pensininkė taip pat atskleidė, kad po ankstesnių kelionių į šalį liko be skatiko kišenėje, nes per dieną apgyvendinimui tenka išleisti 50 svarų sterlingų (56 eurus).

Iris guodėsi: „Man liko nebedaug laiko. Aš galėčiau mirti rytoj. Kiekviena diena yra brangi. Labai baisu būti atskirai“.

Praėjo keli mėnesiai po to, kai ji pasirodė laidoje „Šį rytą“ ir aptarė savo santuoką su jaunu egiptiečiu. Tada ji išsiuntė ministrui pirmininkui Borisui Johnsonui raginimą leisti Mohamedui atvykti į Didžiąją Britaniją, kurioje jis bus „vertingas“ ekonomikai.

Pora pasakojo, kaip jie susituokė ir šventė kiekvienas atskirai. Iris pasakė: „Mums pasisekė trečią kartą“.

Pora nerengė tradicinių vestuvių, tačiau pasirašė dokumentą arabų kalba, kad viskas būtų oficialu.