Žvaigždžių traukiama „Lakers“ tik po pratęsimo palaužė Vašingtono ekipą

LeBronas Jamesas nugalėtojų gretose per 38 minutes įmetė 31 tašką (10/19 dvit., 2/5 trit., 5/7 baud.), sugriebė 4 atšokusius kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, tačiau kartą prasižengė ir suklydo 4 sykius.

L. Jamesui dabar iki simbolinės 40 tūkst. taškų ribos trūksta tik 10 taškų.

LeBron James is 9 points away from 40,000 career points‼️👀 pic.twitter.com/iKptp0mA5f