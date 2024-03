NBA finalo pakartojime nutrūko Nikola Jokičiaus trigubų dublių serija

Šiąnakt nutrūko Nikola Jokičiaus keturių trigubų dublių serija. Jis nugalėtojams per 38 minutes įmetė 18 taškų (6/12 dvit., 0/3 trit., 6/6 baud.), sugriebė 11 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau prarado 4 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.

„Nuggets“ gretose su 30 taškų rezultatyviausias buvo Michaelas Porteris. Majamio komandai Bamas Adebay įmetė 22 taškus, Jimmy Butleris surinko 21, Terry Rozieris – 19.

Praėjusio sezono NBA finalo pakartojime Denveris nei karto neatsiliko ir vienu metu priekyje buvo 16 taškų persvara. Tačiau „Nuggets“ pergalę užsitikrino tik mačo pabaigoje.

Jokic runs point and goes behind the back for the assist 😲



MIA-DEN Live on TNT pic.twitter.com/UISN76363k