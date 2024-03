Victoras Wembanyama atvedė „Spurs“ į pergalę prieš vienus Vakarų lyderių

Taip buvo nutraukta „Thunder“ šešių pergalių serija.

V. Wembanyama pelnė 28 taškus, atkovojo 12 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir išrašė 5 blokus. Dar tiek pat taškų pridėjo ir Devinas Vassellas.

Juliano Champagnie tritaškis suteikė „Spurs“ didžiausią persvarą – 94:82, tačiau „Thunder“ atsakė spurtu 14:4 ir užbaigė trečiąjį ketvirtį. Jis išsitęsė iki 11:0, kai Oklahomos komanda po dviejų ketvirto kėlinio minučių pirmavo 100:98.

Visgi vėliau reikalai pasikeitė. V. Wembanyama per paskutines 3 su puse mačo minutės pataikė du tritaškius, ir blokavo svarbų Cheto Holmgreno tritaškį, kurį jis sugavo ranka, o San Antonijaus komanda išlaikė pergalę savo rankose.

