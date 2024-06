Žiniasklaida: Serbijos prezidento sūnus norėjo susimušti su anglų futbolo sirgaliais

Sekmadienio popietę prie vieno iš Gelzenkircheno baro įsiplieskė konfliktas, kurį valdė riaušių policija. Konfliktas kilo tarp Serbijos, Albanijos ir Anglijos sirgalių: fanai mėtėsi stalais, kėdėmis ir buteliais.

Vienas iš liudininkų teigė, kad „smurto protrūkis kilo iš niekur“. Vienam iš Anglijos rinktinės sirgalių iš galvos bėgo kraujas, o vienas iš sirgalių buvo susmukęs ant žemės iš mušamas, kol neįsikišo policija.

Anglijos spauda praneša, kad netoli konflikto epicentro buvo Serbijos prezidento sūnus Danilo Vučičius.

Teigiama, kad paviešintuose vaizdo įrašuose buvo užfiksuotas D.Vučičius. Matyti, kad vyras norėjo veltis į muštynes su anglų futbolo fanais, tačiau buvo sulaikytas savo apsauginių.

Anot šaltinių, D.Vučičius turi ryšių su Serbijos ultromis.

Danilo Vučić, the son of the Serbian president, is seen wrestling with his bodyguards as he attempts to join a clash with English fans in Gelsenkirchen ahead of the Serbia-England game.



Danilo is known for his links with Serbian ultras, extremist groups and criminal underground. pic.twitter.com/6hlGU4mAjy