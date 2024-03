Žiniasklaida: po sezono Rokas Jokubaitis gali sugrįžti į „Žalgirį“

„Rokas Jokubaitis šio sezono pabaigoje paliks Barseloną. Vasarą lietuvis dalyvaus NBA Vasaros lygoje ir bandys įgyvendinti savo svajonę patekti į aukščiausią pasaulio krepšinio lygą, tačiau jei nepavyks, jis gali grįžti į Europą.

Tiesą sakant, žaidėjo kelyje atsidurtų Kauno „Žalgiris“, kuris taip pat domėtųsi Alexu Poythressu. R. Jokubaičiui tai būtų sugrįžimas, nes jis „gimė“ „Žalgiryje“, – rašoma „Sportando“ portale.

