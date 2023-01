Žibėnas po įspūdingo įkrintamųjų starto: „Salonikuose laukia daug skausmo, kančios ir kraujo“

„Rytas“ nuo pat mačo pradžios didino spaudimą varžovams – po pirmo kėlinio pirmavo 23:16, o po antrojo – 46:32.

Po ilgosios pertraukos Lietuvos čempionų persvara dar labiau išryškėjo. Prieš prasidedant paskutiniam ketvirčiui „Rytas“ pirmavo 65:44 ir paskutinė susitikimo atkarpa tebuvo formalumas.

Po įspūdingo kalendorinių metų starto Lietuvos čempionų strategas G. Žibėnas džiaugėsi auklėtinių nusiteikimu ir dėkojo sirgaliams už puikų palaikymą.

„Man patiko tai, kaip kontroliavome varžovų lyderius ir kovą po krepšiais, bet dar svarbiau, kad mes kontroliavome emocijas, ko trūko keliose paskutinėse rungtynėse. Turėjome būti „įsielektrinę“ gynyboje ir sunkiai dirbti. Puolime mūsų komandoje niekas nepelnė daugiau 14 taškų, o mes vis tiek laimėjome dideliu skirtumu. Tai rodo, kad tai yra komandinė pergalė. Aišku, 18 klaidų nepuošia mūsų puolimo, bet gynyba viską pataisė.“

How do you say "one-way street" in Lithuanian? @RytasVilnius just built one around in their arena, no stress in their +23 win over PAOK mateco to take a 1-0 lead in Play-In Series! #BasketballCL