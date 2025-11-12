„Žalgiris“ – tarp Eurolygos komandų, kurioms daugelis gali pavydėti

Tai – traumos.
Kai kurie žaidėjai jau susitaikė, kad jų sezonas – baigtas, kai kurių sugrįžimo laukiame, o kai kurie jau spėjo susižeisti pakartotinai. Krepsinis.net pasidairė į visas 20 Eurolygos ekipų ir apžvelgė, su kokiomis traumomis visos jos susidūrė.
Akivaizdu, kad visiems aktualiausias Kauno „Žalgiris“. Ir čia galima pasidžiaugti, nes žalgiriečiai yra tarp pozityviausių pavyzdžių lygoje, kurių viso nėra tiek daug.
Dovydas Giedraitis dar laukia savo debiuto šio sezono Eurolygoje, tačiau jau atsigavo po riešo traumos ir sėkmingai žaidė Lietuvos krepšinio lygos (LKL) mače. Jį jau turėtume matyti ant parketo Pirėjuje.
Tuo tarpu Nigelas Williamsas-Gossas dėl šlaunies traumos praleido trejas Eurolygos rungtynes ir nežais bent jau dvigubos savaitės metu. Svarbus gynėjas „Žalgiriui“, laimei, rimtų problemų nenutiko, tačiau pakinklinės sausgyslės trauma yra ganėtinai bjauri ir reikia tikėtis, kad ant parketo jis grįš greitu metu.
Mažiau traumų už „Žalgirį“ turi tik kelios ekipos. Viena jų – Monako „AS Monaco“. Vienintelis Yoanas Makoundou dėl peties traumos nebuvo ant parketo iki praeitojo turo, tačiau jau yra grįžęs į komandos rikiuotę ir rungtyniavo prieš Tel Avivo „Maccabi“.
Ta pati „Maccabi“ kol kas taip pat gali džiaugtis, nes su traumomis nesusidūrė. Vienintelio Jeffrey Dowtino vienerių rungtynių praleidimas kelia klausimą – priežastis neskelbta, gal tai net nebuvo trauma. Tuo tarpu kiti žaidėjai yra nežaidę nebent dėl asmenių priežasčių ar trenerio sprendimo.
Trumpas sąrašas ir Bolonijos „Virtus“ ekipoje. Nicolas Akele dėl čiurnos traumos sužaidė tik vienerias rungtynes, o dėl tos pačios priežasties Kėdainiuose anksčiau žaidęs Abramo Canka debiuto Eurolygoje dar tik laukia.
Tel Avivo „Hapoel“ vis dar laukia Yamo Madaro, kuriam pirmiausiai operuotas apendicitas, o vėliau jis patyrė kelio traumą, bei Bruno Caboclo, kuriam operuota nugara. Tomeras Ginatas neseniai iškrito iš rikiuotės dėl peties problemų.
Iš minėtų ekipų, „Maccabi“ ir „Virtus“ yra tos, kurių gana pilnos rotacijos negelbėjo – pergalių trūksta, o lentelėje užimama 19 ir 14 vietos.
Labai daug galvos skausmo neturėjo baskai. Vitorijos „Baskonia“ penkerias rungtynes neturėjo Markuso Howardo, kuris jau grįžo į aikštę po piršto traumos. Rodionas Kurucas dėl kojos problemų praleido 4 mačus, Trentas Forrestas yra iškritęs dėl pakinklinės sausgyslės bėdų ir kol kas sužaidęs yra 4 turus Eurolygoje. Sykį nežaidė Mamadi Diakite, bet dėl ligos.
Barselonoje rimčiausios – Juano Nunezo problemos, nes jam operuotas meniskas ir be krepšinio reikės būti ilgai. Nicolasas Laprovittola dėl šlaunies bėdų praleido 6 rungtynes, tačiau jau sugrįžo, Dario Brizuela dėl raumens problemų nežaidė prieš Kauno „Žalgirį“, bet po to bėgo ant parketo Ispanijos lygoje.
Rimtų traumų Valensijoje nėra. Jeanas Montero praleido 4 mačus dėl piršto traumos, Xabi Lopezas-Arostegui dėl tos pačios bėdos nežaidė penkis Eurolygos turus, Sergio De Larrea du susitikimus praleido dėl pėdos problemų, Brancou Badio 3 – dėl šlaunies traumos. Visi minėti „Valencia“ žaidėjai jau sveiki ir žaidė pastarajame Ispanijos lygos mače.
Kitų rūpesčiai didesni.
Stambulo „Anadolu Efes“ dėl kryžminių kelio raiščių traumos šį sezoną nebeturės Georgios Papagianio, o Vincentas Poirier vis dar atsigavinėja po kelio operacijos – ant parketo grįš ne anksčiau Naujųjų metų. Rodrigue‘as Beaubois dėl alkūnės traumos sužaidė vos tris mačus, o P.J.Dozieris kenčia šlaunies problemas. Jo nebus ant parketo bent iki gruodžio vidurio.
Dabartinis Milano „EA7 Emporio Armani“ galvos skausmas – lyderis Zachas LeDay‘us, kuris vėl iškrito ant parketo, vos spėjęs sužaisti vieną mačą po blauzdos traumos. Jis jau praleido penkis turus. Lorenzo Brownas dėl kojos traumos praleido 7 rungtynes ir praleis dar daugiau, Joshas Nebo taip pat nežaidė 7 mačus, bet tiek dėl šlaunies traumos, tiek dėl vaiko gimimo. Jis jau pasiruošęs grįžti. Ousmane Diopas Eurolygoje sužaidė du mačus, nes jį ribojo šlaunies bėdos, o dabar krepšininkas serga.
Vilerbano ASVEL gretose dar nė vieno mačo nesužaidė blauzdos traumą besigydantis Thomasas Heurtelis, iki gruodžio ant parketo nebus porą turų jau praleidusio komandos vedlio Nando De Colo (blauzdos trauma) ir keturis mačus nežaidusio Edwino Jacksono (pėdos trauma). Melvinas Ajinca vienerias rungtynes yra praleidęs dėl klubo skausmų.
Trys minėtos ekipos turi vargo ir turnyro lentelėje, kur žengia gerokai už įkrintamųjų zonos.
Sąrašai po truputį ilgėja. Paryžiaus „Paris“ klube Lamaras Stevensas dar negali žaisti dėl pėdos skausmų, po porą susitikimų praleido Daultonas Hommesas (kelis), Ismaelis Bako (nepatikslinta), į avariją patekęs Jeremy Morganas. Justinas Robinsonas dėl čiurnos traumos nežaidė sykį, o pastarajame ture susižeidė Allanas Dokossi.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ dėl kelio traumos ilgai neturės Jilsono Bango, o dėl panašios bėdos Scottie Wilbekinas praleido 4 rungtynes bei nerungtyniaus dar daugiau nei mėnesį. Artūras Žagaras vėl yra traumuotas ir dėl to sužaidė vos du Eurolygos mačus – kamuoja šlaunies bėdos. Sezono eigoje Brandonas Bostonas buvo praleidęs 6 rungtynes, o Armando Bacotas 3 dėl čiurnos, Talenas Hortonas-Tuckeris 3 susitikimus nežaidė dėl kirkšnies problemų.
Galvos skausmo turi ir Željko Obradovičius bei Belgrado „Partizan“. Mario Nakičius nusitraukė kryžminius kelio raiščius, Carlikas Jonesas dėl pėdos nežais iki sausio, Vanja Marinkovičius nuo praeito turo yra kamuojamas nugaros bėdų. Arijanas Lakičius vis dar gydosi peties traumą, Jabari Parkeris dešimtame ture grįžo po ligos, o anksčiau penkiems turams dėl čiurnos iškritęs buvo Shake‘as Miltonas.
Madrido „Real“ neturėjo kažkokių didžiulių traumų, bet dėl smulkesnių sužeidimų ne vienam krepšininkų teko praleisti rungtynes. Theo Maledonas dėl šlaunies problemų praleido 3 mačus, Alberto Abalde – 2, čiurnos traumos kamavo Chuma Okeke (1 praleistos rungtynės), Sergio Llullą (1), Gabriele Procida (8), Andresas Felizas dukart nežaidė dėl nugaros skausmų, Usmanas Garuba sykį dėl neįvardintos problemos. Davidas Krameris porą rungtynių praleido taip pat dėl neįvardintų priežasčių.
Miuncheno „Bayern“ rimčiausią netektį patyrė dar prieš sezoną, kai kryžminius raiščius nusitraukė Rokas Jokubaitis. Kelį susižeidė ir Eliasas Harrisas, kuriam taip pat atlikta operacija. Vis dar kelio bėdos, bet ne tokios rimtos, kamuoja 7 rungtynes praleidusį Johannesą Voigtmanną, Stefanas Jovičius prieš tris turus susižeidė čiurną, Justuzas Hollatzas turi raumens problemų. Po vienerias rungtynes praleidę buvo Oscaras Da Silva ir Wenyenas Gabrielis.
Abiems Atėnų komandoms, panašu, prieš sezoną Graikijoje atliekami šventinimai nepadėjo. Tiesa, nepaisant to, Eurolygos aštuonete kol kas būti pavyksta.
Pirėjuje netrukus įvyks ilgai lauktas Keenano Evanso sugrįžimas – jis jau debiutavo sezone Graikijos lygoje, atsigavęs po kelio problemų. Kelis nuo birželio neleidžia žaisti ir Moustapha Fallui, dėl raumens traumos iškritęs yra Frankas Ntilikina.
Anksčiau dėl čiurnos bėdų Evanas Fournier „Olympiacos“ nežaidė 3 turus, Shaquielle‘as McKissicas 5 rungtynes praleido dėl šlaunies, Thomasas Walkupas ir Kostas Papanikolaou taip pat turėjo smulkių kojos problemų. Kostas Antetokounmpo šešis turus gydėsi akies sužeidimą ir jau turi žaisti.
Kitoje miesto pusėje esanti Atėnų „Panathinaikos“ kenčia priekinės linijos netektis: Mathiasui Lessortui koja neleidžia pradėti sezono, Richaunas Holmesas dėl kelio praleido jau keturis mačus, Omeras Yurtsevenas praeitame ture susižeidė šlaunį. Vassilis Toliopoulos dėl blauzdos traumos sužaidęs yra tik du mačus, Alexandros Samodurovas turėjo problemų su pirštu, Nikos Rogkavopoulos – čiurna, Marius Grigonis – nugara, Panagiotis Kalaitzakis – alkūne. Mačą praleidęs yra ir Cedi Osmanas.
Prie Eurolygos lyderių pagal traumas būtų ir Dubajaus „Dubai“. Didžiausia netektis – Džananas Musa, kuris dėl kelio bėdų turėjo praleisti porą savaičių, bet vis dar nežaidžia – jau aštuonis turus. Mfiondu Kabengele šiuo metu yra pasisukęs čiurną, Justinas Andersonas susižeidė pėdą, o Mamas Jaiteh jau anksčiau patyrė Achilo sausgyslės traumą, bet po truputį artėja prie sugrįžimo.
Nate‘ui Masonui dėl nugaros bėdų reikėjo operacijos, jis žaisti negali ir dabar. Atrodė, kad iš rikiuotės net iki gruodžio vidurio kris Davis Bertanis, bet šlaunies problemas pavyko išspręsti greitai. Kosta Kondičius anksčiau turėjo smegenų sukrėtimą, o Aleksa Avramovičius pastarajame ture grįžo po ilgo laukimo, nes turėjo kelio problemų.
Ir pabaigai, tikra ligoninė yra Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje. Isaiah Canaanui plyšo kryžminiai kelio raiščiai, Joelis Bolomboy‘us vis dar negali rungtyniauti dėl čiurnos traumos, Tysoną Carterį neribotam laikui išvedė iš rikiuotės plaučių embolija, o Jasielis Rivero dėl kojos problemų sužaidė tik vieną mačą ir turėtų grįžti ant parketo metų gale.
Šiuo metu nežaidžia ir čiurną susižeidęs Devonte‘as Grahamas, blauzdos traumą besigydantis Jordanas Nwora, maža to, nerimą sukėlė Chima Moneke, praleidęs rungtynes su Dubajaus „Dubai“. Ko gero, jam nieko rimto nenutiko, bet šiame mače čiurną susitraumavo Ebuka Izundu.
Sezono eigoje po 5–6 turus praleidę yra ir Urošas Plavšičius bei Ognjenas Dobričius: pirmą kamavo čiurna, antrą – nugara. Traumos daugiau ar mažiau palietė 10 žaidėjų, kas yra kosminis skaičius per pusantro mėnesio. Paradoksas tame, kad net su visais šiais vargais Belgrado komanda yra Eurolygos geriausių trejete su 7 laimėjimais.
