Aišku, kad niekas neaišku: Musetti po dramatiškos kovos išplėšė pergalę prieš de Minaurą

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik L. Musetti. Jei septintajame geime A. de Minauras dar atsilaikė, tai vienuoliktajame geime italas penktu bandymu galiausiai realizavo „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.
L. Musetti bandė perimti iniciatyvą ir antrajame sete, bet jo pradžioje nerealizavo trijų „break pointų“. Vėliau A. de Minauras pagerino žaidimą savo padavimų metu, o aštuntajame geime sulaukė progos tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir nesuklydo. L. Musetti vėliau neišsigelbėjo ir pralaimėjo setą.
Trečiajame sete A. de Minauras iš karto laimėjo varžovo padavimų seriją (2:0). Ketvirtajame geime L. Musetti nepasinaudojo proga tašku išlyginti rezultatą, o penktajame jau australas iššvaistė „break pointą“ ir nesusikrovė triuškinančio pranašumo. Septintajame geime L. Musetti vėl atlaikė spaudimą, neutralizuodamas „break pointą“, o dešimtajame geime, neturėdamas kur trauktis, laimėjo varžovo padavimų seriją (5:5). Ties tuo L. Musetti nesustojo, dvylikajame geime susikūrė du „match pointus“ ir galiausiai išplėšė pergalę, užbaigdamas setą įspūdingu spurtu 4:0.
Musetti and De Minaur play one of the points of the year 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/eliqe4Wroz— José Morgado (@josemorgado) November 11, 2025
Grupėje pirmauja 2 pergales turintis Carlosas Alcarazas, po sykį laimėjo L. Musetti ir Tayloras Fritzas, o A. de Minauras pergalių neturi. Prieš lemiamą turą nė vienas žaidėjas neužsitikrino vietos pusfinalyje ir nė vienas neprarado vilčių žengti į kitą etapą. Paskutiniame ture C. Alcarazo lauks L. Musetti, o A. de Minauro – T. Fritzas.
EPIC!— José Morgado (@josemorgado) November 11, 2025
Lorenzo Musetti comes back from 3-5 in the 3rd set to win a fantastic match vs. Alex De Minaur 7-5, 3-6, 7-5 and stay alive in the ATP Finals!
All players in this group can still qualify or be eliminated:
Alcaraz 2-0 4-1
Fritz 1-1 3-2
Musetti 1-1 2-3
De Minaur 0-2 1-4 pic.twitter.com/Wesch7nD97
Trečiadienį 15 val. prasidės Beno Sheltono ir Felixo Auger-Aliassime dvikova, o 21.30 val. į kortą žengs Jannikas Sinneris su Alexanderiu Zverevu.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
