TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Panathinaikos“ pergalė Paryžiuje pažymėta naujoko dvigubu dubliu

2025-11-12 00:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 00:05

Eurolygoje Atėnų „Panathinaikos“ (6/4) išvykoje 101:95 (27:28, 25:15, 20:29, 29:23) palaužė Paryžiaus „Paris“ (4/6) krepšininkus.

K.Fariedas debiutavo galingai (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje Atėnų „Panathinaikos“ (6/4) išvykoje 101:95 (27:28, 25:15, 20:29, 29:23) palaužė Paryžiaus „Paris“ (4/6) krepšininkus.

0

Susitikimas prasidėjo itin rezultatyviai ir jau pirmomis minutėmis ryškus buvo Nadiras Hifi, kuris didino pranašumą iki 6 taškų – 8:2. Vis tik PAO truktelėjo komandos naujokas Kennethas Fariedas (12:13), o po pirmojo ketvirčio Paryžiaus ekipa pirmavo minimaliai – 28:27.

PAO antrojo ketvirčio pradžioje į priekį išvedė Kendrickas Nunnas (30:29), o kėlinio eigoje svečiai susikūrė dviženklę persvarą – 47:36. Į pertrauką Ergino Atamano auklėtiniai ilsėtis išėjo pirmaudami 52:43.

Po pertraukos prancūzų klubas vėl ėmė artėti ir Justinas Robinsonas mažino skirtumą iki 2 taškų – 57:59. Po trijų susitikimo kėlinių rezultatas vėl buvo lygus – 72:72

Lemiamo ketvirčio metu vyko lygi kova, o įpusėjus kėliniui „Panathinaikos“ pirmavo 86:84. Svarbiu metu PAO patraukė K.Nunnas (91:87), bet dvitaškiu atsakė Derekas Willisas – 89:91. Svečiams taškus rinko T.J.Shortsas (93:89), o dvitaškį pridėjo ir K.Mitoglou – 95:89. PAO išlaikė pranašumą ir šventė pergalę 101:95.

Puikiai Atėnų komandoje debiutavo K.Fariedas, kuris surinko dvigubą dublį. Aukštaūgis pelnė 17 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir surinko 26 naudingumo balus.

Prieš buvusį klubą žaidęs T.J.Shortsas pasižymėjo 13 taškų, 6 rezultatyviais perdavimais ir 13 naudingumo balų.

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 18 (6 rez. per.), Kennethas Fariedas (10 atk. kam.) ir Konstantinos Mitoglou (6/6 metimai) po 17, T.J.Shortsas 13 (6 rez. per.), Kostas Sloukas (7 rez. per.) ir Juancho Hernangomezas po 11, Jerianas Grantas 6.

„Paris“: Justinas Robinsonas 22 (4 rez. per.), Nadiras Hifi 19 (2/6 trit.), Yakuba Ouattara 11 (3/5 trit.), Sebastianas Herrera (3/8 trit.), Joelis Ayayi ir Amathas M’Baye po 9.

