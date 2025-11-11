Scariolo protestas neišgelbėjo „Real“ ispanų derbyje

Pedro Martinezo auklėtiniai namie 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16) įveikė Madrido „Real“ (5/5).
Rungtynės startavo permainingai, o prieš pat ilgąją pertrauką į priekį truktelėjo „Valencia“, persvarą įgavusi Dariuso Thompsono tritaškiu – 45:38.
Ilgoji pertrauka užsitęsė dėl Sergio Scariolo pildyto protesto – strategas iš rūbinės žengė tiesiai prie sekretoriato bei išreiškė savo nepasitenkinimą.
Trečiajame kėlinyje šeimininkai nuolat rasdavo atsakymų „Real“ bandymams perlaužti rungtynes, vienu iš jų tapo dar vienas D.Thompsono tolimas metimas – 66:60.
Lemiamoje atkarpoje „Valencia“ įgijo dviženklę persvarą (79:67) ir atsilaikė iki finalinės sirenos.
Efektyviausiu mačo žaidėju tapo Trey'us Lylesas – 27 minutės, 23 taškai (7/11 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 6/9 baudų metimų), 9 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, blokas, 3 pražangos bei 24 naudingumo balai.
Madrido klubas kovą dėl kamuolių laimėjo 50:36, tačiau šeimininkai atsigriebė ties perimetru, kur tritaškius laidė 39 procentų taiklumu (16/41). Svečiams taiklumo stigo – 7/29 (24 procentai).
„Valencia“ dvigubą savaitę užbaigs Paryžiuje, o „Real“ namie priims Atėnų „Panathinaikos“.
„Real“: Trey'us Lylesas 23 (8 atk. kam.), Facundo Campazzo 15 (7 rez. perd., 3/7 tritaškių), Theo Maledonas 14 (5 rez. perd., 11/12 baud. met.), Mario Hezonja 11 (5 atk. kam., 4 klaidos).
„Valencia“: Omari Moore'as 16 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Nathanas Reuversas (2/6 tritaškių) ir Dariusas Thompsonas (4/6 tritaškių, 4 rez. perd.) po 14, Kameronas Tayloras 9 (5 rez. perd., 0/4 tritaškių).
