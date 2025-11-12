 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Giedraitis vedė Tenerifės klubą į pergalę prieš Blaževičiaus „Tofaš“

2025-11-12 00:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 00:02

Čempionų lygos kovose toliau neklumpa Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (4/0). D grupės lyderių kovoje Ispanijos ekipa namie 80:70 (18:22, 21:16, 20:10, 21:22) įveikė Bursos „Tofaš“ (2/2) su Mareku Blaževičiumi.

R.Giedraitis ir M.Blaževičius rengė dviženklius pasirodymus (FIBA nuotr.)

0

Tarp rezultatyviausių nugalėtojų gretose buvęs R.Giedraitis per 30 minučių fiksavo 17 taškų (3/4 dvit., 2/6 trit., 5/5 baud.), 2 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvių perdavimų, klaidos, 2 blokų ir 17 naudingumo balų statistiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Blaževičiaus sąskaitoje per 26 minutes buvo 10 taškų (4/11 dvit., 2/2 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos, perimtas kamuolys ir 7 naudingumo balai.

Nugalėtojams Bruno Fitipaldo taip pat įmetė 17 taškų, o tiek pat svečiams surinko Hugo Bessonas, Alexas Perezas pridėjo 16.

