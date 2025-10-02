„Žalgiris-2“ pristatė sudėtį NKL kovoms

Komandoje liko nemažai senbuvių, tarp kurių Dovydas Buika, Jokūbas Rudaitis, Kajus Mikalauskas, Majus Bulanovas, Nedas Raupelis, Dominykas Daubaris ir Ignas Štombergas.
Iš „Žalgiris-3“ komandos į Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniausiančią „Žalgiris-2“ ekipą persikelia „NextGen“ turnyro MVP tapęs gynėjas Dominykas Grunkis, gynėjai Galius Černeckis ir Dominykas Urbonavičius bei puolėjas Maksimas Brnovičius. Komandą papildė puolėjas Stenas Markusas Adamsonas iš Estijos.
Komandos vyr. trenerio pareigas ir toliau eis Rokas Kondratavičius, kuriam trenerių štabe talkins Tautvydas Šležas, Martynas Gailiūnas, Andrius Banys ir Raimundas Žuklevičius. Fizinio rengimo trenerio pareigas užims Rokas Galvanauskas, o Tomas Lesutis bus komandos kineziterapeutas.
„Atėjo naujas sezonas, o kartu su juo ir nauji iššūkiai, galimybės. Vasarą suformavome sudėtį. Už nugaros turime beveik 4 savaites fizinio pasiruošimo ir kelias kontrolines rungtynes“, – apie vasaros darbus kalbėjo komandos vadovas Andrius Gopenas.
Net 6 jaunieji žalgiriečiai prisijungė prie „Žalgirio“ krepšininkų ir Turkijoje vykusiame „Gloria Cup“ turnyre, kuriame ne vienas jų turėjo didesnį nei 10 minučių vidurkį. Tai pastariesiems buvo rimtas išbandymas, tad įgauta patirtis turėtų praversti ir artėjančiame NKL sezone.
Praėjusį sezoną žalgiriečiai po 18 metų pertraukos tapo ir „NextGen“ turnyro čempionais. Net 8 čempioniškos ekipos žaidėjai artėjantį sezoną vilkės „Žalgiris-2” marškinėlius, o tai komandai suteiks dar daugiau pasitikėjimo savimi. Šių krepšininkų patirtis pravers ir jaunesniems komandos nariams, dar tik pradedantiems žengti pirmuosius žingsnius tokio lygio turnyruose bei užtikrins, kad aikštelėje bus galima tikėtis ne tik veržlaus ir talentingo, bet ir brandaus požiūrio į kiekvieną situaciją.
Jaunųjų žalgiriečių trenerių štabas yra taip pat aukščiausio lygio – ekipoje lieka praėjusiame sezone į „NextGen“ triumfą ir NKL bronzą komandą atvedęs vyr. treneris R.Kondratavičius, kuriam talkins profesionalūs asistentai.
„Jauniems krepšininkams svarbu parodyti teisingą bei disciplinuotą kelią, tad kiekvienais metais ugdome ir mūsų trenerių štabo kompetencijas, su komanda dirba aukščiausio lygio profesionalai. Džiugu, kad ir toliau tęsiame darbus su vyr. treneriu R.Kondratavičiumi, kuris yra aukščiausio lygio profesionalas, atiduodantis visą save dėl jaunųjų žaidėjų tobulėjimo“, – ekipos vairininkui gerų žodžių negailėjo A.Gopenas.
„Žalgiris-2“ spalio 2-ąją pradės naują NKL sezoną, kurio pirmajame mače laukia dvikova prieš Telšių „Telšius“ – praėjusio sezono čempionų ekipą. Tuo tarpu pirmąsias namų rungtynes jaunieji žalgiriečiai sužais spalio 4-ąją prieš Kauno rajono „Omegą-Taurą-LSU“ bei spalio 9-ąją prieš Plungės „Olimpą“.
