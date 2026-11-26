Į priekį ispanų klubas nurūko jau pirmajame susitikimo kėlinyje, o į visus žalgiriečių bandymus sugrįžti „Real“ rasdavo atsakymų ir greitai nugesindavo kauniečių pastangas.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame susitikime ir įvertino jį pažymiais. Be pažymio liko tik Maodo Lo, kurio atkarpa buvo itin trumpa, o per ją vokietis neatrodė pasiruošęs žaisti.
Brownas
#0 Sterlingas Brownas (7 min., 0 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Amerikiečio minutės vėl buvo labai ribotos, o po rungtynių T.Masiulis netgi paaiškino to priežastis. S.Brownas vis dar plaukioja komandinėje gynyboje ir nevykdo susitarimų. Puolime žalgirietis šįkart taip pat buvo tuščias ir nors bandė imtis iniciatyvos ir būti agresyvus, tačiau jam trūko tikslumo. Tai yra itin talentingas žaidėjas puolime ir matyti taip susitraukusį jo vaidmenį komandoje išties keista.
#2 Kaodirichi Akobundu--Ehiogu (5 min., 0 tšk., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Savo šansą aukštaūgis gavo ir juo nepasinaudojo. K.Akobunu-Ehiogu turėtų duoti išsikeitimo gynybą, tačiau tokia komanda kaip „Real“ jį įškart ėmė medžioti. Theo Maledonas išsikeitusį žalgirietį tiesiog suvalgė, o ir situacijose „2 prieš 2“ Kauno ekipos bokštas buvo iškart užatakuotas. Toks pasirodymas Ispanijoje centrą vėl gali vėl palikti už dvyliktuko ribos.
Edwardsas
#3 Carsenas Edwardsas (22 min., 9 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 2 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Prastą mačą sužaidė ir C.Edwardsas, kurio metimai skriejo pro šalį. Galbūt tai nėra visiškai teisinga, tačiau tokių žaidėjų, kaip šis gynėjas pasirodymo vertinimas dažnu atveju ir priklauso būtent nuo realizacijos. Negali sakyti, kad amerikietis stipriai piktnaudžiavo metimais ar jų selekcija buvo itin prastos kokybės. Gynėjas bandė patraukti komandą antroje pusėje, tačiau šįkart to padaryti tiesiog nepavyko.
#7 Sabenas Lee (21 min., 12 tšk., 8 rez. per., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Amerikietis susirinko gražius skaičius ir turėjo solidžių epizodų puolime, kai įsiveržęs skirstė perdavimus komandos draugams. Tai buvo turbūt tvarkingiausia Kauno ekipos atkarpa šiose rungtynėse. Atrodytų, kad reikia dar šiek tiek užtikrintumo ir S.Lee gali pradėti duoti tuos dalykus puolime, kurių iš jo ir yra tikimasi. Gynyba – atskira kalba. Gynėjas net keliskart strigo už užtvaros, o ir „1 prieš 1“ turėjo prastų situacijų, tad čia tikrai yra kur pasitempti.
Tubelis
#10 Ąžuolas Tubelis (30 min., 21 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Daug minučių ir didelis krūvis vėl teko per dvi pozicijas žaidusiam Ą.Tubeliui. Įdomu tai, kad net 30 minučių žaidęs žalgirietis turi neutralų „plius/minus“ rodiklį. „Žalgirio“ priklausomybė nuo šio aukštaūgio yra išties didelė. Trečiajame kėlinyje Kauno klubas bent šiek tiek solidesnę atkarpą gynyboje sužaidė būtent su Ą.Tubeliu vidurio puolėjo pozicijoje. Puolime žalgirietis procentus pasikėlė pačioje mačo pabaigoje, kai susitikimo likimas jau buvo daugmaž nulemtas. Vis tik svarbu, kad iš „penktos pozicijos“ Ą.Tubelis galėtų plėsti aikštę ir susimestų tolimus metimus.
#14 Dustinas Sleva (15 min., 8 tšk., 5 atk. kam., 3 rez. per., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Labiausiai šiame mače įstrigo itin keista D.Slevos techninė pražanga, kuri jam buvo ketvirtoji ir jį priverstinai išėmė iš mačo. Žaidimas žemesniu penketu atrodė kaip logiškiausias variantas šiose rungtynėse, o pats D.Sleva po pertraukos išnaudojo savąsias progas puolime kokybiškai. Jam vėl pavyko gerai kovoti dėl kamuolių ir gerai surasti komandos draugus. Itin apmaudu, kad jo vaidmenį sumažino susirinktos pražangos.
Valančiūnas
#17 Jonas Valančiūnas (14 min., 2 tšk., 8 atk. kam., 1 kld., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Dvikovą su W.Tavaresu, kuri kėlė daug intrigos prieš mačą, žalgirietis pralaimėjo. Pirmajame kėlinyje „Real“ atakavo Kauno klubo centrą „2 prieš 2“, tačiau tai dar nebuvo blogiausi momentai. Vėliau į aikštę sugrįžęs J.Valančiūnas užsidirbo dvi pražangas kovoje dėl kamuolių, o galiausiai buvo apdovanotas ir technine pražanga. Tai leido dar labiau pabėgti oponentams, o pats centras su 4 pražangomis keliavo ant suolo. Net ir paskutinis jo sugrįžimas nebuvo pavykęs. Tuomet jau W.Tavaresas vidutiniais metimais baudė žalgirietį, kuris pats puolime nelabai ką pasiūlė. Sunkiausios J.Valančiūno rungtynės šiame sezone ir tikėkimės, kad prieš kitus varžovus centras sugebės atsitiesti.
#34 Keenanas Evansas (14 min., 6 tšk., 1 rez. per., 1 per. kam., 3 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Šiame mače tiesiogine to žodžio prasme strigo ir K.Evensas. Dažniausiai jis strigo už užtvarų ir tuo Madrido komandos gynėjaui naudojosi užtikrintai. Kūrybos ir užtikrintumo gynėjas taip pat neįnešė ir nors keliskart jam pavyko sužaisti aštriau, tačiau rezultatyvių perdavimų ir klaidų balansas gana tiksliai apibūdina ir šio gynėjo pasirodymą Madride.
Grigonis
#40 Marius Grigonis (25 min., 24 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 2 kld., 26 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Rungtynės Kauno komandai buvo išties sunkios, tačiau būtų neteisinga dėl to sumažinti įvertinimą M.Grigoniui, kuris puolime surengė nuostabų pasirodymą. Žalgirietis norėjo luptis ir rodė agresyvumą abejose aikštės pusėse. Puolime gynėjas žaidė su didele energija ir pasitikėjimu. Nuostabiais procentais „iš žaidimo“ (8/10 metimai) atakavęs M.Grigonis buvo arti savo karjeros rekordų. Būtent tolimi metimai po driblingo, kuriuos gynėjas galis susikurti sau pats, yra didžiausia jo stiprybė. Šiuo metu būtent lietuvis atrodo kaip vienas patikimiausių sraigtelių „Žalgirio“ mechanizme ir tai maloniai stebina.
#51 Arnas Butkevičius (24 min., 7 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. per., 3 per. kam., 10 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Puolėjas atliko nemažai darbo su T.Luwawu-Cabarrot, tačiau galiausiai prancūzas vis tiek įsibėgėjo ir savo skaičius susirinko. Dar vienas mačas, kai bendrai „Žalgirio“ gynyba nefunkcionuoja, tad ir A.Butkevičaus įtaka sumenksta. Puolėjas buvo naudingas kitais aspektais ir puolime baudė tritaškiu bei gerai kirto krepšio link be kamuolio. T.Masiulis pabrėžė, kad sunku buvo rasti žaidėjus, kurie norėtų kautis, bet A.Butkevičius buvo vienas iš tų kelių, kurie bandė kabintis Ispanijos sostinėje.
#92 Edgaras Ulanovas (21 min., 4 tšk., 6 atk. kam., 1 rez. per., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Dėl kovingumo priekaištų nėra ir E.Ulanovui, kuriam galbūt labiau stigo greičio gynyboje. Puolėjas žaidė ir „trečiu“, ir „ketvirtu“ numeriu ir gerai kovojo dėl kamuolių abejose aikštės pusėse. Nors kalnų E.Ulanovas nenuvertė ir jam stigo užtikrintumo užsibaigiant, tačiau Kauno ekipai labai stigo kokybiško pasirinkimo priekinėje linijoje ir kaunietis čia užėmė svarbią vietą.
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