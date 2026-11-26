Hjustono „Rockets“ NBA taurės rungtynėse namuose 116:104 įveikė Finikso „Suns“ krepšininkus, o susitikimo pabaigoje tarp buvusių komandos draugų įsiplieskė konfliktas.
Likus maždaug 30 sekundžių iki rungtynių pabaigos K. Durantas ir D. Brooksas nustojo žaisti bei susikibo žodžiais aikštės viduryje. Krepšininkus išskyrė teisėjai, abiem skyrę po techninę pražangą. D. Brooksui tai buvo antroji techninė pražanga, todėl kanadietis buvo išvarytas iš aikštės.
Po rungtynių K. Durantas leido suprasti, kad neketina vengti tokių konfrontacijų.
„Aš tiesiog myliu krepšinį. Viskas labai paprasta. Man patinka žaisti krepšinį, myliu viską, kas susiję su šiuo žaidimu, visas detales, kurios padeda laimėti. Man tai rūpi.
Jeigu kas nors turi man priekaištų, neprieštarauju, kad tai išsiaiškintume čia ir dabar. Esu tikras, kad pasakiau keletą dalykų, kurie jam nepatiko ir jis į tai sureagavo. Kaip vyras galiu tai gerbti. Tuo viskas ir baigėsi. Tačiau jeigu viskas nueis dar toliau, būsiu pasiruošęs ir tam“, – kalbėjo K. Durantas.
Abu krepšininkai ne kartą buvo įsivėlę į konfliktus aikštelėje, o įtampa tarp jų dar labiau išaugo po praėjusiais metais įvykusių mainų tarp Hjustono ir Finikso klubų.
Šios rungtynės K. Durantui buvo ypatingos ir dėl istorinio asmeninio pasiekimo.
20 taškų pelnęs puolėjas tapo vos penktuoju krepšininku NBA istorijoje, per karjerą surinkusiu 33 tūkst. taškų. Iki šiol šią ribą buvo pasiekę tik LeBronas Jamesas, Kareemas Abdul-Jabbaras, Karlas Malone'as ir Kobe Bryantas.
Istorinę ribą K. Durantas peržengė pataikęs tritaškį antrojo kėlinio pabaigoje.
„Tai šaunu. Stengiuosi nesureikšminti savęs. Suprantu, kad tokie pasiekimai yra reti, ir nenoriu jų nuvertinti, tačiau žaidžiame komandinį žaidimą, kuriame dažniausiai svarbiausias esu ne aš.
Todėl myliu savo komandos draugus, kurie randa akimirką pasidžiaugti kiekvieno individualiais pasiekimais. Šį vakarą taip pat pasidžiaugėme Alpereno Šengūno trigubu dubliu. Taip elgiamės nuo pat mano atvykimo. Stengiuosi būti tiesiog vienas iš komandos vyrukų, todėl nesistengiu iš to daryti didelio įvykio“, – sakė K. Durantas.
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