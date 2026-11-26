Prancūzas pelnė net 44 taškus (14/21 dvit.) ir atkovojo 17 kamuolių.
Stephonas Castle'as San Antonijaus ekipai pridėjo 20 taškų ir 9 rezultatyvius perdavimus, o Devinas Vassellas surinko 18 taškų.
Portlando komandą į pergalę vedė Deni Avdija, pelnęs 33 taškus ir atkovojęs 12 kamuolių. Damianas Lillardas surinko 29, o Sidy Cissoko – 16 taškų.
Likus dviem minutėms iki rungtynių pabaigos V. Wembanyama išlygino rezultatą (109:109), tačiau D. Avdija pelnė penkis taškus iš eilės, o jo tritaškis likus 38 sekundėms suteikė šeimininkams penkių taškų persvarą (114:109), kurios svečiams panaikinti nebepavyko.
Artimiausias NBA rungtynes abi komandos žais lapkričio 28-osios naktį. „Trail Blazers“ namuose priims San Fransisko „Golden State Warriors“, o „Spurs“ savo aikštėje susitiks su Los Andželo „Lakers“.
„Trail Blazers“: Deni Avdija 33 (6/13 dvit., 5/8 trit., 12 atk. kam., 7 rez. perd.), Damianas Lillardas 29 (2/8 dvit., 5/12 trit., 6 rez. perd.), Sidy Cissoko 16 (4/10 trit., 4 atk. kam.), Jrue Holiday 11 (1/5 dvit., 3/9 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd.), Scootas Hendersonas 10 (1/5 trit., 5 atk. kam.), Toumani Camara 8 (1/4 trit., 4 atk. kam.), Donovanas Clinganas 5 (2/5 dvit., 8 atk. kam.), Robertas Williamsas 4.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 44 (14/21 dvit., 3/9 trit., 17 atk. kam.), Stephonas Castle 20 (4/11 dvit., 2/7 trit., 6 atk. kam., 9 rez. perd.), Devinas Vassellas 18 (3/10 dvit., 3/6 trit.), Julianas Champagnie 11 (3/5 dvit., 1/7 trit., 4 atk. kam.), Harrisonas Barnesas 5, Luke Kornetas (5 atk. kam.) ir Jordanas McLaughlinas po 4, Keldonas Johnsonas 3 (12 atk. kam.), Carteris Bryantas 2 (6 atk. kam.).
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