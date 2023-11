„Žalgirį“ nukovęs Kemzūra apie išsipildžiusią Žiemelio prognozę: „Žmogus gal turi tų savybių“

„Smagu nugalėti, aš jau kažkada tai sakiau. Geras jausmas, ypač kai nugali čempionus – Eurolygos komandą. Esminis dalykas – mes išlaikėme savo šaltas galvas daugiau ar mažiau. Pradžioje davėme per daug antrų šansų, bet buvome šiek tiek laimingi dėl to, kad „Žalgiris“ nelabai išnaudojo. Jie turėjo laisvų progų iš už tritaškio, bet prametė. Tų šansų buvo per daug. Buvo gera energija, kovėmės. Vienas iš punktų buvo išsilaikyti rungtynėse, neleisti jiems pabėgti, daugiau koncentruotis į rungtynes“, - sakė treneris.

Tačiau „Wolves“ pergalę apkartino lyderio R.Sulaimono trauma.

„Neramina Sulaimono trauma, todėl, kad tvarkaraštis nestovi ir ateina kitos rungtynės. To džiaugsmo iki šiandien, rytoj jau reikia galvoti apie kitas rungtynes.

Pasuko koją. Kokio laipsnio trauma – neaišku. Kai atliksime tyrimus – žinosime.“, - sakė treneris.

K.Kemzūra sutinka su nuomone, jog R.Sulaimono trauma sutelkė „Wolves“ komandą.

„Išlaikėme šaltą protą, energija niekur nedingo, susitelkėme gynyboje. Aš suprantu „Žalgirio“ situaciją. Jiems nėra lengva psichologiškai, bet čia yra jų problemos. Aš nenoriu atimti to, ką padarė mūsų vyrai.

Aš manau, kad jie šiandien nusipelnė to palaikymo, tos kovos. Mums labiau pakrito, bet sekasi tiems, kurie labai stengiasi. Mes šiandien buvome ta komanda. Džiugu, kad demonstravome žaidimą, kuriuo žiūrovai nenusivylė. Na, galbūt išskyrus „Žalgirio“ sirgalius“, – sakė treneris.

Treneris buvo paklaustas ir apie išsipildžiusią klubo savininko Gedimino Žiemelio prognozę. Prisminsime, kad „Wolves“ savininkas prieš kurį laiką savo socialinio tinklo paskyroje prognozavo pergalę prieš „Žalgirį“.

„Jūs manęs neklauskite, jūs klauskite Gedimino (juokiasi). Žmogus gal turi tų savybių.“

K.Kemzūra išskyrė A.Juškevičių ir pripažino, kad neramina aukštaūgiai: „Labai džiaugiuosi dėl A.Juškevičiaus. Nedaug žaidė, bet davė labai reikalingus taškus, Vaidas kariniauskas pakontroliavo rungtynes – visi. Šiek tiek neramina mūsų aukštaūgiai, kažkaip nesuranda jie.. Buvo sunkiau žaisti. Tiek Gagičius, tiek Mekowulu. Šiandien praktiškai mes jo neturėjome, nes jis prasižengė per anksti. Džiaugiuosi, didžiuojuosi savo vyrais“.

„Wolves“ aukštaūgis Ch.Mekowulu per 10 minučių užsidirbo penkias asmenines pražangas.

„Jis nereikalingų pražangų prisirenka. Yra tos geros pražangos, bet jis turi su rankomis vertikaliau žaisti, o ne stengtis blokuoti. Jis turi blogų įpročių, bet dirba ir stengiamės įgyvendinti. Ne taip greitai viskas vyksta“, - sakė K.Kemzūra.

