Ypatingas vakaras Jasikevičiaus sūnui Lukui: įsiamžino su Matu Buzeliu ir iš pirmųjų eilių stebėjo NBA rungtynes

Įamžintuose kadruose matyti, kad Lukas ir Anna iš pirmųjų eilių stebėjo NBA rungtynes San Franciske tarp Čikagos „Bulls“ ir „Warriors“ ekipų, o po rungtynių nusipaveikslavo su Čikagos ekipos lietuviu Matu Buzeliu.

Krepšinio portalas BasketNews.lt rašo, kad M. Buzelio ir L. Jasikevičiaus susitikimas įvyko dar Čikagoje, o prie nuotraukos Luko mama pridėjo prierašą: „Berniukai lietuviai“.

Stambulo „Fenerbahče“ sistemoje tobulėjantis L. Jasikevičius yra didelis Stepheno Curry gerbėjas ir „Chase Center“ arenoje akimis nuolat gaudė vieną savo NBA dievukų.

Jam pasisekė, nes vienoje iš nuotraukų pavyko kartu įsiamžinti su pro šalį einančią NBA žvaigžde.

Šiose rungtynėse Vakarų konferencijos ekipa užmėtė savo varžovus tritaškiais 131:106, kurių įmetė net 25-is, o 21 tašką pelnęs S. Curry buvo rezultatyviausias savo komandoje.

Matas Buzelis pralaimėjusiems per 11 žaidimo minučių įmetė 3 taškus (1/5 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), sugriebė 4 atšokusius kamuolius, tačiau prasižengė 2 kartus ir suklydo 1 sykį.

Jis taip pat pasižymėjo efektingu dėjimu ir šiuo metu rengiasi artėjančiam NBA dėjimų konkursui.

