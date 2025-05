WBO čempiono titulas apgintas po ginčytinos baigties: E. Navarrete išliko čempionu nepaisant sužeidimo ir nutrauktos kovos

E. Navarrete virš kairiojo antakio atsivėrė gilus pjūvis, o gydytojas dėl traumos neleido jam tęsti kovos, todėl aštuntojo raundo pradžioje E. Navarrete buvo išvestas iš ringo.

Kovos teisėjas Edwardas Collantesas nusprendė, kad žaizda atsirado po susidūrimo galvomis, tad E. Navarrete tapo nugalėtoju vieningu techniniu teisėjų sprendimu – 78:75, 77:76, 77:76.

Vis dėlto rezultatas iškart sukėlė abejonių, kai pakartojimas parodė, jog pjūvį šeštajame raunde atvėrė C. Suarezo smūgis.

Po to, kai smūgis pasiekė tikslą, E. Navarrete ir C. Suarezo susidūrė galvos, todėl teisėjui ringe buvo sunku akimirksniu įvertinti, kas sukėlė sužeidimą.

Visgi vaizdo peržiūros pareigūnas Jackas Reissas turėjo įgaliojimus panaikinti teisėjo sprendimą, tačiau jis konstatavo, kad peržiūrėta medžiaga nesuteikė neginčijamo įrodymo.

