Egidijaus Kavaliausko ir Souleymane Cissokho dvikovos teisėjų sprendimas sukėlė pasipiktinimą – bokso gerbėjai įsitikinę, kad pergalė atiteko ne tam kovotojui

Nors E. Kavaliauskas du kartus siuntė varžovą į nokdauną, tačiau po 12 raundų dvikovos būtent E. Kavaliauskui teko pripažinti S. Cissokho pranašumą teisėjų sprendimu 112-114, 111-115 ir 110-116.

S. Cissokho didžiąją kovos dalį bėgo nuo lietuvio, bet savo smūgiais iš distancijos sužavėjo teisėjus. Visgi, nemaža dalis bokso gerbėjų su tokiu teisėjų sprendimu nesutiko ir reiškė savo pasipiktinimą „X“ socialiniame tinkle.

„Nuostabi kova, bet nugalėtojas parinktas klaidingai“, – rašė „b.a.e“.

Souleymane Cissokho x Egidijus Kavaliauskas



Controversial Win.

Frenchman After Getting Knockdown & Dominated In The Contest Gets The Unanimous Decision Over 'Mean Machine'.

Amazing Fight But The Winner Was Wrong!

Scorecards:

114-112, 115-111, 116-110

„Kavaliauskas 100 procentų laimėjo šitą kovą“, – pridėjo „ZOupy“.

Kavaliauskas won 100% — ZOupy (@Z0up4) May 10, 2025

Romanas Kozlovas pareiškė, kad E. Kavaliausko ir S. Cissokho kova priminė Saulio „Canelo“ Alvarezo ir Williamo Scullo akistatą. Skirtumas tas, kad E. Kavaliauskas 2 kartus pasiuntė varžovą į nokdauną, o teisėjai pergalę vis tiek atidavė besigynusiam varžovui.

Cissokho - Kavaliauskas.



in this fight we saw a repeat of the Canelo - Skull fight. the difference was that in addition there were 2 more knockdowns and the judges were for the defender. The result: Sissoko UD. bet on Sissoko before the fight — Kozlov Roman (@kozlovinvest) May 10, 2025

„Nieko tas Cissokho nenugalėjo. Kavaliauskas buvo apvogtas. Kai tik Cissokho sustodavo, jis būdavo daužomas, o visą likusią kovos dalį jis bėgiojo po ringą kaip kalė. Jis yra apgavikas ir apsimeta, kad nusipelnė šitos pergalės“, – nervinosi „CST80“.

He beat no one, Kavaliauskas was robbed blind. Cissokho got his ass beat every time he'd stand still, and ran like a bitch for the rest of the fight. He's a fraud and everyone who pretends like he deserved the decision is a fraud as well. — CST80 (@CST801) May 10, 2025

Dar piktesnis buvo vartotojas slapyvardžiu „pumafut“: „Velniop boksą. Man tai jau atsibodo. Net aklas žmogus būtų matęs Kavaliausko pergalę“.

Fuck boxing. So sick of it. Even a blind man would say Kavaliauskas won the fight. — pumafut (@Puma2Die) May 10, 2025

Panašias žinutes rašė ir „TstreeT Controversy“ bei „MagicM“, kuris dar nepaskelbus teisėjų verdikto neabejojo, kad E. Kavaliauskas bus „apvogtas“. Labiausiai jį pribloškė trečiasis teisėjas, davęs S. Cissokho pergalę 116:110. Tai reiškia, kad tas teisėjas prancūzo pranašumą matė net 10-yje raundų, o lietuviui atidavė tik tuos 2 raundus, kai prancūzas krito į nokdaunus.