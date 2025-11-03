 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

WAC konferencijos kroso bėgimo čempionate Karolina Bliujūtė pateko į 10-uką

2025-11-03 10:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 10:44

Spalio mėnesio pabaigoje vyko NCAA konferencijų kroso bėgimo čempionatai.

Karolina Bliujūtė | „Facebook“ nuotr.

Spalio mėnesio pabaigoje vyko NCAA konferencijų kroso bėgimo čempionatai.

REKLAMA
0

Arlingtone (Teksaso valstija) spalio 31 d. WAC konferencijos čempionate Karolina Bliujūtė užėmė 9 vietą (6 km, 20:41.8).

Prieš savaitę SSC konferencijos čempionate Leiklande (Floridos valstija) Dominyka Petraškaitė, bėgusi taip pat 6 km, buvo vienuolikta (22:03.5).

JAV studentų kroso bėgimų sezonas artėja į pabaigą – liko du etapai: lapkričio 14 d. – atrankinės regioninės varžybos, lapkričio 22 d. – NCAA čempionatas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų