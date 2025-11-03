WAC konferencijos kroso bėgimo čempionate Karolina Bliujūtė pateko į 10-uką

Arlingtone (Teksaso valstija) spalio 31 d. WAC konferencijos čempionate Karolina Bliujūtė užėmė 9 vietą (6 km, 20:41.8).
Prieš savaitę SSC konferencijos čempionate Leiklande (Floridos valstija) Dominyka Petraškaitė, bėgusi taip pat 6 km, buvo vienuolikta (22:03.5).
JAV studentų kroso bėgimų sezonas artėja į pabaigą – liko du etapai: lapkričio 14 d. – atrankinės regioninės varžybos, lapkričio 22 d. – NCAA čempionatas.
