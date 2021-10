Vokietijos taurėje „Bayern“ patyrė triuškinančią nesėkmę

„Bayern“ yra daugiausiai „DFB Pokal“ taurių savo sąskaitoje turintis klubas – 20. Visgi tai jau antras sezonas iš eilės, kuomet jie lieka be šio trofėjaus, nes praėjusiame sezone triumfavo Dortmundo „Borussia“. „Bayern“ paskutinį kartą šią taurę laimėjo 2019/20 m. sezone.

Apskritai „Bayern“ penkių įvarčių skirtumu rungtynes paskutinį kartą buvo pralaimėjusi tik 1989 m. gruodį (1 – 7 „Bundesliga“ rungtynėse prieš Diuseldorfo „Fortuna“).

„Bayern“ daugiau kontroliavo kamuolį (62 proc. prieš 38 proc.), atliko daugiau smūgių (15 prieš 13) ir dažniau pataikė į vartų plotą (8 prieš 7).

Kouadio Kone jau 2-ąją minutę tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Borussia“ ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0. Ramy Bensebaini 15-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.

Netrukus pastarasis sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo jau 3:0. Breelas Embolo 51-ąją minutę nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas net 4:0.

Netrukus pastarasis dar kartą nuginklavo vartininką šiame susitikime ir dar labiau padidino šeimininkų pranašumą 5:0.

Bavarams tai buvo didžiausia nesėkmė nuo 1978-ųjų, kai Diuseldorfo „Fortuna“ klubui pralaimėta 1:7.

