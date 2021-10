Jaunasis britų talentas Jude'as Bellinghamas pasižymėjo fantastišku įvarčiu

Pirmasis rungtynėse 31-ąją minutę pasižymėjo Emre Canas. Saugas užtikrintai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.

Matsas Hummelsas pirmojo kėlinio pabaigoje nuostabiu smūgiu pirmuoju lietimu padvigubino svečių pranašumą 2:0.

Vis gi gražiausią rungtynių įvartį pelnė kylanti Anglijos futbolo žvaigždė Jude'as Bellinghamas. 72-ąją minutę centro saugas suklaidino net keletą varžovų gynėjų ir apgaulingu smūgiu nukreipė kamuolį į vartus 3:0.

Įvartį gražuolį žiūrėkite:

Phenomenal. 🤩@BellinghamJude, that is out of this world. 💫 pic.twitter.com/Qzl4EhtE0N