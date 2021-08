Vokietijos atletas perrašė olimpinių žaidynių metraščius

F.Wellbrockas tapo vos antruoju atletu istorijoje, kuris vieneriose olimpinėse žaidynėse laimėjo medalį tiek baseine (bronza 1500 m laisvuoju stiliumi), tiek ir atvirose vandenyse (auksas 10 km maratone).

Pirmasis tai padaręs atletas buvo tunisietis Oussama Mellou, kuris 2012 m. Londono olimpiadoje iškovojo auksą 10 km maratono bei bronzą 1500 m laisvuoju stiliumi rungtyse.

10 km plaukime F.Wellbrockas distanciją įveikė per 1 val. 48 min. 33.7 sek. bei pirmavo nuo pat pirmojo rato.

F.Wellbrockas taip pat yra pasaulio 10 km maratono čempionas ir tapo pirmuoju vyru maratone, laimėjusiu olimpinį medalį būdamas pasaulio čempionu.

Antrą vietą šiame plaukime užėmė vengras Kristofas Rasovszky (1:48:59), o trečią – italas Gregorio Paltrinieri (1:49:01.1).

