Vokietija – Slovėnija tiesiogiai: Dončičiaus rinktinė stoja į kovą su vokiečių žvaigždėms

Rungtynių pradžia – 20:50 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Vokiečiai šiose pirmenybėse dar nesuklupo – laimėjo visas penkerias grupių etapo rungtynes, o aštuntfinalyje rungtynių pabaigoje perlaužė stuburą Portugalijai 85:58.
Slovėnai turnyre startavo dviem pralaimėjimais, tačiau nuo tada skaičiuoja keturių iš eilės pergalių seriją. Aštuntfinalyje 42 Lukos Dončičiaus taškai leido įveikti Italiją.
Nors Vokietijos rinktinėje daug žvaigždžių, neabejotinai ryškiausias šio mačo dalyvis – būtent L. Dončičius. Slovėnas vidutiniškai pelno po 34 taškus, atkovoja 8,3 kamuolio, išdalina 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja net 36,7 balų naudingumą.
