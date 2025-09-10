Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vokietija – Slovėnija tiesiogiai: Dončičiaus rinktinė stoja į kovą su vokiečių žvaigždėms

2025-09-10 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 20:00

Vokietijos ir Slovėnijos rinktinės trečiadienio vakarą kovoja dėl paskutinės vietos Europos čempionato pusfinalyje.

Vokietijos ir Slovėnijos rinktinės trečiadienio vakarą kovoja dėl paskutinės vietos Europos čempionato pusfinalyje.

REKLAMA
0

Rungtynių pradžia – 20:50 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Vokiečiai šiose pirmenybėse dar nesuklupo – laimėjo visas penkerias grupių etapo rungtynes, o aštuntfinalyje rungtynių pabaigoje perlaužė stuburą Portugalijai 85:58.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovėnai turnyre startavo dviem pralaimėjimais, tačiau nuo tada skaičiuoja keturių iš eilės pergalių seriją. Aštuntfinalyje 42 Lukos Dončičiaus taškai leido įveikti Italiją.

Nors Vokietijos rinktinėje daug žvaigždžių, neabejotinai ryškiausias šio mačo dalyvis – būtent L. Dončičius. Slovėnas vidutiniškai pelno po 34 taškus, atkovoja 8,3 kamuolio, išdalina 7,2 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja net 36,7 balų naudingumą.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (nuotr. FIBA Europe)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (15)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (292)
Nesustabdomi turkai patiesė lenkus – keliauja į Europos čempionato pusfinalį (21)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų