Vokietė Laura Siegemund tapo vyriausia pirmą kartą į Vimbldono ketvirtfinalį patekusia tenisininke

Fantastišką pasirodymą pratęsė 37-erių vokietė Laura Siegemund (WTA-104), 6:3, 6:2 įveikusi argentinietę Solaną Sierrą (WTA-101). Vokietė taip pakartojo geriausią karjeros „Didžiojo kirčio“ turnyruose rezultatą.

Ypatingas šis turnyras buvo ir S. Sierrai, kuri pralaimėjo dar kvalifikacijoje, bet gavo antrąjį šansą ir pasiekė 4-ąjį ratą, nors anksčiau pagrindiniuose „Didžiojo kirčio“ turnyrų etapuose neturėjo nė vienos pergalės.

L. Siegemund į Vimbldono ketvirtfinalį pateko pirmą kartą karjeroje. Vokietė pagerino tautietės Tatjanos Marios rekordą ir tapo vyriausia visų laikų tenisininke, kuri pirmą kartą prasimušė į Vimbldono ketvirtfinalį (37 metai, 118 dienų).

