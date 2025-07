Vimbldone – Jelenos Ostapenko aprangos patikrinimas: teisėjui kilo įtarimų

Prieš dvejetų mačo pradžią bokštelio teisėjui kilo įtarimų dėl latvės aprangos. J. Ostapenko tuomet pakėlė sijoną ir parodė teisėjui, kad jos apatiniai šortai – žali. Tada teisėjas įsitikino, kad J. Ostapenko aprangos kodo nepažeidė ir leido jai pradėti mačą.

Kaip žinia, Vimbldone galioja griežtas baltos aprangos kodas. Visgi, 2023 m. taisyklės moterims buvo kiek sušvelnintos ir joms leista mūvėti tamsesnės spalvos apatinius šortus. Taip pasielgti Vimbldono organizatorius ragino Billie Jean King ir Judy Murray, kurios pabrėžė, kad tenisininkės, ypač mėnesinių laikotarpiu, galėtų patogiau jaustis kortuose su tamsesnės spalvos apatiniais šortais.

FFS a man expecting a sports woman to pull up her skirt in the full public gaze. What made him think she had broken any rules? Get a grip #Wimbledon2025https://t.co/PUbD8a7al8