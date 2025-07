Psichologinis spaudimas ir antidepresantų vartojimas tenise: Djokovičius įvardijo pagrindines priežastis

„Tenisas yra individualus sportas. Savo aikštės pusėje tu esi vienas ir niekas kitas už tave darbo nepadarys. Mes galime paruošti žaidėjus fiziškai, galime gerinti jų techniką, bet dabar svarbiausia yra kova žaidėjo viduje. Treneris turi būti ir psichologas. Dabar svarbiausia ne smūgių technikos tobulinimas, o darbas su žaidėjo galva. Teniso elite visi žino, kaip atlikti smūgius, bet ne visi sugeba atlaikyti psichologinį spaudimą. Kai pasiklasau, ką kalba žaidėjai, tai suprantu, kad visi vartoja antidepresantus. Pasiklausykite, ką kalbėjo Zverevas... Jis dabar palūžęs psichologiškai“, – sakė G. Ivaniševičius.

Žurnalistas Saša Ozmo paklausė paties N. Djokovičiaus, kodėl dabar tiek daug tenisininkų vartoja antidepresantus. Serbas įvardijo 3 esmines priežastis.

„Pirma priežastis yra socialiniai tinklai. Tai ypač stipriai paveikia jaunuosius tenisininkus, bet daro įtaką ir vyresniems žaidėjams. Visi dabar socialiniuose tinkluose, ten lengva „užkibti“ ir pernelyg sureikšminti tai, ką kažkas kažkur parašė apie tave.

Kita problema yra ta, kad dabar jaunieji tenisininkai labai anksti pradedami pratinti prie griežtos rutinos ir profesionalumo. Tai vyksta dar tada, kai jie dar nėra išsiugdę emocinio intelekto ir nėra psichologiškai pasiruošę gyvenimo iššūkiams. Kai tik kas pastebi teniso talentą, jį pradeda spausti, prie jo iš karto prisistato agentai, kuriems rūpi tik tenisininko finansinė sėkmė, jie ragina žaidėją kuo daugiau laimėti, kuo daugiau uždirbti, kuo daugiau sudaryti sandorių. Tai tarsi užburtas ratas. Jei žaidėjas visame tame chaose įstringa, tai gali paveikti jo psichiką ir kasdienį gyvenimą.

Trečioji problema ta, kad teniso sezonas yra ilgiausias iš visų didžiųjų sporto šakų. Jei žaidi pilną sezoną, tai jį pradedi sausio 1 d. ir baigi lapkričio gale. Taip, kai kurių sporto šakų sezonai yra panašios trukmės, bet tenisas nėra komandinė sporto šaka, čia niekas tavęs nepakeis 5 minutėms, niekas neleis atsigauti. Čia svarbu kiekvienas taškas, kiekviena diena. Jei nori pasiekti aukščiausią lygį, turi kardinaliai pakeisti savo gyvenimą ir atsiduoti tik šiam tikslui. Nedaug kas gali tai atlaikyti“, – kalbėjo N. Djokovičius.

