Oficialu: „Arsenal“ gretas papildė Martinas Zubimendi

„Kanonieriai“ sumokės „Real Sociedad“ 60 mln. eurų siekiančią išpirką numatytą kontrakte. 26-erių metų futbolininko sutartis su Ispanijos klubu galiojo iki 2027-ųjų metų birželio mėnesio.

Pasak ESPN šaltinių, Madrido „Real“ taip pat bandė įsigyti M. Zubimendi, kai Xabi Alonso vyriausiojo trenerio pareigose pakeitė Carlo Ancelotti, tačiau susitarimas su „Arsenal“ jau buvo pasiektas kovo mėnesį.

M. Zubimendi prisijungs prie buvusio komandos draugo „Real Sociedad“ gretose Mikelio Merino, kuris prisijungė prie „Arsenal“ praėjusią vasarą.

Welcome to The Arsenal, Martin Zubimendi 😍