Vimbldone dramą sukėlusi Pavliučenkova: „Apvogė mane per svarbų geimą“

Anastasija Pavliučenkova nervingame mače 7:6 (7:3), 6:4 nugalėjo britę Sonay Kartal (WTA-51), nors pirmajame sete, kaip pati sakė, buvo „apvogta“.

Pirmojo seto 9-ajame geime S. Kartal smūgiavo į užribį, bet elektroninė sistema to neužfiksavo. A. Pavliučenova matė, kad kamuoliukas leidosi užribyje, tai aiškiai buvo galima matyti ir vaizdo pakartojime. Tas taškas būtų leidęs rusei laimėti 9-ąjį geimą.

Bokštelio teisėjas Nico Helwerthas po skambučio telefonu pranešė, kad elektroninė sistema dėl žmogiškos klaidos trumpam buvo deaktyvuota ir neužfiksavo S. Kartal smūgio. Tada teisėjas pranešė, kad tašką reikės pakartoti, nors A. Pavliučenkovos tai aiškiai netenkino.

Rusė tą geimą savo padavimų metu galiausiai pralaimėjo ir buvo atsilikusi 4:5, bet vėliau atlaikė „set pointą“, išplėšė pratęsimą ir jame įrodė savo pranašumą. Antrajame sete britė iniciatyvos nė karto nebuvo perėmusi ir baigė pasirodymą turnyre.

„Tu atėmei iš manęs geimą... Geimas buvo iš manęs pavogtas. Jie mane apvogė!“, – po devintojo geimo pirmajame sete nervinosi A. Pavliučenkova.

The ELC system did not call an obvious out after a shot by Kartal. After a temporary issue with the system, the decision was made to… replay the point. Had the point been awarded to Anastasia, it would have been 5–4 for Pavlyuchenkova. Ultimately, Anastasia was broken…. pic.twitter.com/kvCcy9C3eJ

