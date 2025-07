Vimbldono aštuntfinalyje Alcarazas įveikė Rubliovą, Norrie sustabdė Jarry pergalių seriją

C. Alcarazas prastai pradėjo mačą (1:4), bet greitai atsitiesė (4:4) ir vėliau galėjo perimti iniciatyvą, tačiau devintajame geime nerealizavo „break pointo“. Pratęsime ispanas pirmavo 5:3, bet prisižaidė, pralaimėdamas 4 taškus paeiliui.

Antrajame sete čempionas puikiai padavinėjo kamuoliuką, o „break pointo“ sulaukė aštuntajame geime ir realizavo vienintelę galimybę atitrūkti. Trečiajame sete A. Rubliovas pretendavo laimėti dvi varžovo padavimų serijas, bet nerealizavo visų 3 „break pointų“. Tuo tarpu C. Alcarazas septintajame geime susikūrė vieną „break pointą“, jį laimėjo ir taip susikrovė pergalingą pranašumą.

Čempionas paskutiniame sete dar pakėlė savo žaidimo lygį ir nesuteikė varžovui daugiau „break pointų“. Tuo tarpu A. Rubliovas savo padavimų metu jautė didelį spaudimą ir dar penktajame geime paleido varžovą į priekį. C. Alcarazas setą galėjo laimėti ir didesniu skirtumu, jei septintajame geime būtų realizavęs vieną iš trijų „break pointų“.

Britų viltis Cameronas Norrie (ATP-61) po puspenktos valandos trilerio 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:3 užbaigė nuo kvalifikacijos pergales skynusio čiliečio Nicolo Jarry (ATP-143) žygį. N. Jarry atliko 46 neatremtus padavimus (C. Norrie – 8) ir iš viso atliko 103 neatremtus smūgius (C. Norrie – 36), bet padarė 71 neišprovokuotą klaidą (C. Norrie – 26).

C. Norrie po pergalės juokavo, kad pamiršo treneriui nupirkti dovaną gimtadienio proga, tad pasistengė padovanoti jam pergalę.

C. Alcarazas ir C. Norrie antradienį susitiks ketvirtfinalyje.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 53,55 mln. svarų (62,53 mln. eurų). Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.