Visų laikų NBA rekordininkas LeBronas Jamesas pasiekė dar vieną istorinę žymą

Įsimintinas šis vakaras, nepaisant nesėkmės, buvo LeBronui Jamesui. Jis šiąnakt tapo pirmuoju NBA žaidėju, peržengusiu 40 tūkst. taškų ribą. Puolėjui tam reikėjo 9 taškų.

Krepšininkas šią ribą pasiekė antrojo kėlinio pradžioje, kai kaire ranka pataikė iš po krepšio.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf