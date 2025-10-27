Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Virtus“ Kaune sulauks S.Niango pagalbos

2025-10-27 18:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 18:26

Savaitgalį dėl ligos Italijos lygos rungtynes praleidęs Saliou Niangas grįžta į Bolonijos „Virtus“ rikiuotę.

S.Niangas žais Kaune (Scanpix nuotr.)

Savaitgalį dėl ligos Italijos lygos rungtynes praleidęs Saliou Niangas grįžta į Bolonijos „Virtus" rikiuotę.

0

Pranešama, kad 21-erių puolėjas prisijungė prie „Virtus“ treniruočių ir žais per dvigubą Eurolygos savaitę.

Italijos klubas antradienį žais išvykoje prieš Kauno „Žalgirį“, o vėliau taip pat varžovų aikštėje kausis su Miuncheno „Bayern“.

Eurolygoje debiutuojantis dvimetrinis italas Eurolygoje per 20 minučių fiksuoja 8,3 taško, 5,5 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,3 naudingumo balo statistiką.

