„Virtus“ Kaune sulauks S.Niango pagalbos

Pranešama, kad 21-erių puolėjas prisijungė prie „Virtus“ treniruočių ir žais per dvigubą Eurolygos savaitę.
Italijos klubas antradienį žais išvykoje prieš Kauno „Žalgirį“, o vėliau taip pat varžovų aikštėje kausis su Miuncheno „Bayern“.
Eurolygoje debiutuojantis dvimetrinis italas Eurolygoje per 20 minučių fiksuoja 8,3 taško, 5,5 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,3 naudingumo balo statistiką.
