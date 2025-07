Vimbldono tenisininkams leista pagerbti Jotos atminimą – pritaikyta išimtis dėl griežtos aprangos taisyklės

Ši naujiena sukrėtė ne tik futbolo bendruomenę. Šokiruoti buvo ir Vimbldono turnyre Didžiojoje Britanijoje dalyvaujantys tenisininkai.

„Aš jo asmeniškai nepažinojau, bet vienas mano draugas buvo geras jo pažįstamas. Diogo buvo puikus vyrukas. Tai labai liūdna žinia ne tik sporto pasauliui, bet apskritai visai Portugalijai. Diogo daug kam buvo sektinas pavyzdys, „dievukas“. Žinią apie jo mirtį išgirdau važiuodamas į mačą ir negalėjau tuo patikėti. Tikiuosi, kad jo artimieji kaip nors tai ištvers“, – sakė Vimbldone žaidžiantis portugalas Francisco Cabralis.

#Wimbledon will allow Francisco Cabral (and other players) to break the dress code in tribute do Diogo Jota. pic.twitter.com/3OHmpMbQju

REKLAMA