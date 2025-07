Futbolo bendruomenė liūdi dėl tragiškos Diogo Jotos ir jo brolio netekties

„Tai nesuprantama. Mes ką tik buvome kartu nacionalinėje komandoje, o jūs ką tik susituokėte. Siunčiu užuojautą šeimai, žmonai, vaikams ir linkiu visokeriopos stiprybės. Žinau, kad visada būsi kartu su jais. Ilsėkitės ramybėje, Diogo ir Andre. Mes visi jūsų ilgėsimės“, – užuojautos žinute pasidalijo Cristiano Ronaldo.

„Esu visiškai sukrėstas dėl šios liūdnos žinios apie Diogo Jotą. Mano mintys yra kartu su jo žmona Rute ir jų trimis vaikais“, – „Instagram“ rašė „Liverpool“ legenda Jamie Carragheris

„Tai yra širdį verianti naujiena. Siunčiu visą savo meilę ir linkėjimus jo šeimai“, – rašė buvęs „Manchester United“ ir Anglijos rinktinės gynėjas Gary Neville‘as.

„Porto“ gedi. Su šoku ir giliu apgailestavimu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Diogo Jotos ir jo brolio Andre Silva šeimai ir draugams. Tegul jie ilsisi ramybėje“, – pranešimu pasidalijo buvęs klubas „Porto“.

„Esu tikras, kad kaip ir daugelį futbolo šeimos narių, mane išgirdus apie Diogo Jotos mirtį nesuvokiamai jauname amžiuje, ištinka didelis šokas, liūdesys ir netikėjimas. Be to, jis neseniai vedė. Reiškiu giliausią užuojautą jo šeimai, draugams ir visiems „Liverpool“ klube. Sukrečianti žinia“, –teigė buvęs „Liverpool“ puolėjas Stanas Collymore‘as.

Oficialu pranešimu apie savo žaidėjo tragediją pasidalijo ir „Liverpool“ klubas.

„Liverpool“ yra sukrėstas tragiškos Diogo Joto mirties. Klubui buvo pranešta, kad 28 metų futbolininkas mirė Ispanijoje po įvykusio eismo įvykio kartu su savo broliu Andre. „Liverpool“ šiuo metu daugiau nekomentuos ir prašo gerbti Diogo ir Andre šeimos, draugų, komandos draugų ir klubo darbuotojų privatumą, jiems bandant susitaikyti su neįsivaizduojama netektimi. Mes ir toliau jiems teiksime visapusišką paramą“, – skelbiama pranešime.

