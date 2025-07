Swiatek Vimbldone laukia emocinga akistata su ją „apsimetėle“ išvadinusia Collins

Buvusi pirmoji pasaulio raketė lenkė Iga Swiatek (WTA-4) po permainingos, beveik pustrečios valandos kovos 5:7, 6:2, 6:1 įveikė buvusią dvejetų partnerę jaunių teniso laikais amerikietę Caty McNally (WTA-208). Lenkė netikėtai pralaimėjo pirmąjį setą, nors turėjo 3 geimų persvarą (3:0, 4:1). Antrajame ir trečiajame setuose I. Swiatek taip pat anksti atitrūkdavo, bet persvaros neišbarstydavo. Tiesa, trečiajame sete C. McNally buvo susikūrusi 5 „break pointus“, tačiau visus juos pralaimėjo.

Dabar I. Swiatek lauks principinė varžovė amerikietė Danielle Collins (WTA-54). Mačas turėtų vykti šeštadienį.

Šios tenisininkės susipyko Paryžiaus olimpiadoje, kai D. Collins smūgiavo tiesiai į I. Swiatek. Lenkė suklupo, o D. Collins ėmė klausinėti, ar I. Swiatek viskas gerai. Laimei, lenkė galėjo pratęsti mačą.

Vėliau D. Collins ruošėsi padavimui, kai I. Swiatek pakėlė ranką, signalizuodama, jog dar nėra pasiruošusi žaisti, nes jai kažkas trukdo. Tai suerzino amerikietę.

„Už manęs nieko nėra. Prisitaikyk prie tos, kuri paduoda kamuoliuką“, – nervinosi amerikietė.

I. Swiatek netrukus laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją, o D. Collins paprašė medicininės pertraukėlės ir čia pat atsisakė tęsti mačą. Pasibaigus tam mačui, tenisininkės dar kartą apsižodžiavo, o po dvikovos D. Collins išvadino lenkę „apsimetėle“.

„Pasakiau Igai, kad man nereikia jos nenuoširdumo. Yra daug žaidėjų, kurios vienaip elgiasi prie kamerų ir kitaip – rūbinėje. Mano patirtis šiuo klausimu ne pati geriausia ir aš nemanau, kad kažkam reikia būti nenuoširdžiai. Tegul jos rodo savo tikrąjį veidą. Man tai būtų priimtina. Apsimetinėjimo man nereikia“, – Paryžiuje rėžė D. Collins.

Danielle Collins was asked what she said to Iga Swiatek when she spoke to her after retiring from their quarterfinal with what Collins later explained was an abdominal muscle injury.#olympics #tennis pic.twitter.com/ycnCj4etaH

