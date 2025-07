Vimbldono dramoje – neįtikėtinas Jastremskos triumfas prieš Zacharovą

Įspūdingą kovingumą demonstravo ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-42), kuri per maždaug pustrečios valandos 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) išplėšė pergalę prieš „neutralią rusę“ Anastasiją Zacharovą.

Ukrainietė pirmojo seto pabaigoje apmaudžiai paleido varžovę į priekį ir vėliau nerealizavo dviejų „break pointų“. Antrajame sete D. Jastremska ilgai vijosi rusę (1:3, 2:4, 3:5). Kai ukrainietė jau nebeturėjo kur trauktis, ji sugebėjo laimėti varžovės padavimų seriją (5:5), o vėliau tai pakartojo dvyliktajame geime ir sėkmingai baigė setą.

Trečiajame sete jau D. Jastremska barstė persvarą (3:0, 4:4), o dvyliktajame geime varžovės padavimų metu nelaimėjo „match pointo“. Mačo pratęsimas klostėsi permainingai. D. Jastremska startavo geriau (3:0), bet vėliau stipriai susikomplikavo padėtį (4:6). Visgi, ukrainietė nepalūžo ir sunkiu momentu sužaidė nuostabią atkarpą 5:0. Tai suteikė D. Jastremskai 3 „match pointus“ ir ji galiausiai išplėšė pergalę.

