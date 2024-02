Vilniuje prasideda didžiausias Tarptautinis mokyklų krepšinio turnyras: varžysis 26-ių pilietybių vaikinai

„Krepšinis Amerikos mokyklose – labai populiarus, lietuviai tą puikiai supranta. Šiame turnyre varžysis 16-18 metų vaikinai, tai – pats geriausias amžius, jie jau žaidžia praktiškai kaip suaugę vyrai, treniruojasi jau po 10-12 metų. Tai bus geriausia, ką galime parodyti“, - apie žiūrovams atvirą renginį kalba pagrindinis turnyro organizatorius, AISV Sporto direktorius Julien Draghi.

Jis jau 15 metų dirba su moksleiviais įvairių šalių mokyklų sporto programose, sako „matęs visko“ ir pabrėžia šio Vilniuje vasario 29 – kovo 2 dienomis vyksiančio renginio išskirtinumą. „Tai bus didžiausias tarptautinis sporto renginys, net lyginant su šalies krepšinio mokyklų organizuojamais turnyrais, kurie nebūna tokie dideli tarptautiniu mastu“, - sako J. Draghi.

Visa amerikietiškų mokyklų kultūra stipriai paremta fiziniu ugdymu, nes sportas mokymosi programai suteikia balanso, ugdo daugybę moksleiviams reikalingų savybių: lyderystę, ištvermę, atkaklumą, gerina bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius. Europoje ir JAV daryti tyrimai įrodo, kad geriausi sportininkai turi didžiausią tikimybę pasiekti aukštų akademinių rezultatų.

AISV sporto direktorius atkreipia dėmesį į amerikietiškosios ir kitų šalių sporto tradicijų skirtumus mokyklose.

„JAV vaikai nežaidžia krepšinio už klubą, jie žaidžia už savo mokyklą, paskui – už universitetą. Lietuvoje ar Prancūzijoje yra kitaip: čia dažnai mokyklose nebūna pakankamo sportinio lygio, todėl vaikai žaidžia už savo krepšinio klubą. O AISV vaikai žaidžia už mokyklą, net jei papildomai treniruojasi ir klube. Kadangi dėstome pagal amerikietišką programą, Vilniuje turime plačiausią sporto programą, kitos užsienio mokyklos Lietuvoje (britų, prancūzų) neturi taip išplėtotos sporto srities ir sistemos, kad vaikai žaidžia už savo mokyklą“, - skirtumus apibūdina prancūzas J. Draghi.

Į turnyro organizavimą aktyviai įsitraukę AISV Sporto tarybos moksleiviai, kurie rūpinasi varžybų transliacija, interviu su sportininkais, pertraukėlių muzika, rungtynių statistika, organizuoja maitinimą žiūrovams, kurių moderni AISV salė laukia apie 300-350.

Iš viso vasario 29 – kovo 2 dienomis AISV vyresniųjų klasių pastate Subačiaus g. 41, Vilniuje, įvyks 18 rungtynių. Tarptautinį mokyklų turnyrą (vasario 29 d. 12:45 val.) pradeda HOOO STUDIO, prieš 3 mėnesius Japonijoje pasaulio čempionų titulą iškovojusi Lietuvos nacionalinė krepšinio palaikymo komanda.

AISV salėje susirungs vaikinai iš Švedijos, Kinijos, JAV, Indijos, Prancūzijos, Graikijos, Turkijos, Kanados, Lietuvos ir kitų šalių, šiuo metu besimokantys šiose mokyklose: Tirana International School (TIS), International School of Helsinki (ISH), International School of Krakow (ISK), International School of Latvia (ISL), NOVA International School (NOVA) ir American International School of Vilnius (AISV). Jos visos priklauso CEESA – Centrinės ir Rytų Europos mokyklų asociacijai, vienijančiai virš 50 mokyklų nuo Albanijos iki Suomijos, nuo Azerbaidžano iki

Vengrijos. Kiekviena mokykla kasmet dalyvauja pasirinktos srities tarptautinėse varžybose: krepšinio, futbolo, tinklinio, plaukimo, badmintono, taip pat ir ne sporto tarptautiniuose projektuose: roko grupių, filmų festivalių, matematikos, robotikos, ”Model UN” ir kt.

Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje kultivuojamos krepšinio, futbolo, tinklinio, badmintono, lengvosios atletikos, kalnų kopimo ir kitos sporto šakos. Be CEESA, Vilniaus mokykla AISV dalyvauja ir daugiau tarptautinių mokyklų lygų: Nordic International Schools League (NORDIC LEAGUE), Vilnius International School Sports Association (VISSA).

Krepšinio turnyrą organizuojanti ne pelno siekianti organizacija AISV yra pirmoji tarptautinė mokykla Lietuvoje, švenčianti 30 metų jubiliejų, nuo 2013 metų ugdanti pagal Tarptautinio bakalaureato programą, Vilniuje vienijanti moksleivius iš daugiau nei 30 šalių