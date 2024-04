Victoras Wembanyama buvo arti keturgubo dublio, bet nugalėjo Nikola Jokičiaus vedama „Nuggets“

Nikola Jokičius nugalėtojams per 37 minutes įmetė 42 taškus (17/26 dvit., 1/6 trit., 5/6 baud.), atkovojo 16 atšokusių kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau dusyk pažeidė taisykles ir suklydo 4 sykius.

Victoras Wembanyama buvo arti keturgubo dublio.

Jis pralaimėtojų gretose per 34 žaidimo minutes įmetė 23 taškus (7/18 dvit., 2/11 trit., 3/6 baud.), atkovojo 15 atšokusių kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 9 metimus, tačiau prasižengė 3 kartus ir padarė 2 klaidas.

Victor Wembanyama was 1 block and 2 assists from becoming the 5th player in NBA history to drop a QUADRUPLE-DOUBLE 🤯



👽23 PTS

👽15 REB

👽9 BLK

👽8 AST pic.twitter.com/qGrl1CsLkh

