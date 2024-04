Domantas Sabonis surinko galingą dvigubą dublį ir vedė „Kings“ į svarbią pergalę

Domantas Sabonis mače buvo „Kings“ vedlys į pergalę. Lietuvis per 35 minutes aikštelėje surinko galingą dvigubą dublį – pelnė 22 taškus (8/14 dvit., 0/3 trit., 6/10 baud.) ir atkovojo 20 kamuolių.

Taip pat jis atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 2 varžovų kamuolius.

D. Saboniui tai buvo jau 58-as dvigubas dublis iš eilės ir 71-as apskritai šiame sezone. Taip jis išsilygino su Kevinu Garnettu, kuris buvo užfiksavęs tokį pat pasiekimą. Lietuvį kol kas dar lenkia Hakeemas Olajuwonas (72) ir Mosesas Malone’as (73, 71, 74).

Pirmąjį kėlinį komandos baigė lygiosiomis, tačiau vėliau „Kings“ sugebėjo susikurti 5 taškų pranašumą ir jį išsinešti į antrą rungtynių pusę (56:51).

Trečiame ketvirtyje po gražių D. Sabonio perdavimų Harrisonas Barnesas smeigė du tritaškius iš eilės ir taip jau didino Sakramento pranašumą iki dviženklio (67:57).

Tiksint paskutinėms trečio kėlinio sekundėms Alexas Lenas sugrūdo kamuolį iš viršaus ir taip „Kings“ persvarą jau padidino iki triuškinančios (91:70). Kėlinį arenos šeimininkai laimėjo 35:19.

Vėliau varžovai ėmėsi tirpdyti deficitą, tačiau pastangų nepakako ir „Kings“ šventė užtikrintą pergalę 109:95.

Sakramento komandai 20 taškų pelnė De’Aaronas Foxas, o dar 19 pridėjo Keeganas Murray pasižymėjęs ir galingu dėjimu.

Keegan Murray gets UP. 😠



Clippers-Kings | Live on the NBA App

📲 https://t.co/I6UK2nxxhO pic.twitter.com/zd50SSsOD5

