Veterano blyksnis padėjo „Celtics“ klubui trečią kartą iš eilės žengti į Rytų finalą

„Celtics“ tapo pirmąja Rytų konferencijos finalo nare, kai pusfinalio seriją laimėjo 4-1. Kitame etape jie susitiks su Niujorko „Knicks“ ir Indianos „Pacers“ poros nugalėtoju.

Į saldžią pergalę Bostono klubą šįkart vedė Jaysonas Tatumas, kuris pelnė 25 taškus ir atkovojo 10 kamuolių. Tai bus penktasis J. Tatumo pasirodymas konferencijos finale.

Alas Horfordas pridėjo 22 taškus, 15 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus. 37-erių krepšininkas taip pat pataikė 6 iš 19 Bostono komandos tritaškių.

Jis taip pat tapo vyriausiu žaidėju NBA istorijoje, kuriam atkrintamosiose varžybose pavyko pelnyti bent 20 taškų, atkovoti bent 10 kamuolių, pataikyti bent 5 tritaškius ir išprovokuoti bent 5 varžovų pražangas, taip aplenkdamas LeBroną Jamesą.

Al Horford becomes the oldest player in NBA history to record a 20+ PT, 10+ REB, 5+ 3PT, 5+ AST playoff game, passing LeBron James. #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/yEyGWqGn1e

Klivlendas per pirmuosius tris ketvirčius išliko arti. Antrąjį ketvirtį Klivlendas pradėjo pataikydamas 4 iš 5 metimų ir išsiveržė į priekį 46:40. Visgi vėliau Bostono krepšininkai susigriebė, laimėjo atkarpą 18:6 ir įpusėjus mačui pirmavo 58:52.

Ketvirtojo pradžioje svečiai buvo priartėję iki 88:85, tačiau tada Bostonas surengė 13:2 spurtą ir likus žaisti 6:44 min. pirmavo 101:87. Vėliau „Cavaliers“ pastangos priartėti buvo bevaisės, o pergalę šventė arenos šeimininkai.

Jayson Tatum puts the Celtics up 14 in the 4th quarter on TNT!



Boston can reach their 3rd straight ECF with a win 👀 pic.twitter.com/VFVOb2bsWY

