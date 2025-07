Vemti kortuose pradėjęs Danijos tenisininkas nebegalėjo tęsti „Challenger“ serijos turnyro mačo

Trečiajame sete, esant rezultatui 1:5, A. Holmgrenas pasijuto taip prastai, kad buvo priverstas pasilenkęs vemti šalia korto.

Kaip užfiksuota ATP „Challenger“ turnyro vaizdo įraše, prie jo iš karto pribėgo žmogus su šiukšlių dėže, bandydamas padėti akivaizdžiai kentėjusiam Danijos tenisininkui.

Tough scenes at the Lexington Challenger tournament. August Holmgren throws up on court while 1-5 down in 3d set vs Nicolas Mejia.



He was unable to run or play in the last set, retired after throwing up 🤕🤮



