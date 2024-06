Varžovo veiksmais pasibaisėjęs Maslobojevas: „Nemėgstu gatvės kovų ir smūgių iš galvos“

Nyderlandų portalas „AD.nl“ rašo, kad S. Maslobojevas dar ringe klausė B. Rajabzadeho dėl jo veiksmų ir „ar jis visiškai pametė sveiką protą“.

„Grand Prix“ pusfinalyje Kuvaldos pravardę turintis lietuvis susitiko su 2019 m. įveiktu 32-ejų metų azerbaidžaniečiu Bahramu Rajabzadehu (69-3, 61 nokautas).

Pagal teisėjus pirmąjį raundą pralaimėjęs lietuvis, antrajame sulaukė, kaip oficialiai įvardinta, netyčinio B. Rajabzadeho smūgio galva į apatinę lūos dalį, po kurio S. Maslobojevui atsivėrė kirstinė žaizda ir pasipylė kraujas.

Po kovos kalbėdamas su Nyderlandų transliuotojais „videoland“, S. Maslobojevas žodžių į vatą nevyniojo.

„Mano sveikata yra svarbiausia. Jeigu jis įsivaizduoja, kad yra velnias.. Kitą kartą galiu pasiimti peilį ir jį subadyti“, – pyko S. Maslobojevas. „Man patinka kikboksas, švarios kovos, o ne neteisėti veiksmai. Nemėgstu gatvės kovų ir smūgių iš galvos“.

Kitame vaizdo įraše „Glory“ organizacijai lietuvis teigė, kad laikėsi savo taktikos ir stengėsi kovą perkeltį į trečią raundą, kuomet varžovo ištvermė turėjo kristi.

„Viskas klostėsi pagal planą, žinojau, kad jis trečiajame raunde mirs. Leidau jam dirbti, o pats dirbau įprastai. Kai jis trenkė man su galva, pajaučiau, kad liežuvis lenda iš veido“, – sakė kovos menų veteranas.

View this post on Instagram

Į finalą patekęs B. Rajabzadehas jame rimčiau nepasipriešino surinamiečiui Donegi Abenai ir užėmė antrą vietą, tuo tarpu D. Abena be nugalėtojo taurės dar uždirbo ir 100 tūkst. JAV dolerių.

How Donegi Abena managed to seal the deal at the #LHWGRANDPRIX pic.twitter.com/5TYedH8vZs