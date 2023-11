Maslobojevas sūnaus akivaizdoje iškovojo pergalę vos per 35 sekundes

Vėlų šeštadienio vakarą KOK organizacijos „Mega Series Hero‘s“ turnyras pasiekė savo kulminaciją. Paskutinėje vakaro kovoje į ringą po beveik dvejų metų pertraukos grįžo buvęs „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas „Kuvalda“, kuris vos per 35 sek. nokautu įveikė Anglijos čempioną Rhysą Brudenellį-Bruzą.

Prieš dvikovą S. Maslobojevas atskleidė, kad dvikovą pirmą kartą gyvai stebės ir jo sūnus, todėl ši jam turės ypatingą reikšmę.

Raundo pradžioje po smūgio į koją S. Maslobojevas kiek slystelėjo, tačiau greitai atsistojo.

Netrukus S. Maslobojevas atliko smūgių krušą, pataikė tiek dešine, tiek ir kaire rankomis, pratęsė savo atakas keliu ir galiausiai dar vienu dešinės rankos smūgius nokautavo Didžiosios Britanijos kovotoją bei šventė pergalę vos per 35 sekundes!

Kuvalda is back! Sergej Maslobojev KOd KGP champ and Road to ONE tourney winner Rhys Brudenell in a 35 seconds of 1R in the main event of KOK 117 in Vilnius pic.twitter.com/5NDZNk7osu

