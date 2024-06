Lietuviams iš viso pasaulio dėkojantis Sergejus Maslobojevas: „Tai duoda gerą spyrį į užpakalį“

Portalui tv3.lt interviu S. Maslobojevas davė penktadienio vakare iki kovos likus kiek daugiau nei parai. Pasak kovotojo, šįsyk turnyro formatas pareikalaus ne tik didžiulių fizinių jėgų, bet ir charakterio tvirtumo, nes sėkmės atveju per vieną vakarą gali tekti kautis net tris sykius – ketvirtfinalyje, pusfinalyje ir finale.

Iš viso Roterdame į ringą žengs aštuoni geriausi pussunkio svorio kategorijos kovotojai iš įvairių pasalio šalių.

„Viskas puikiai, viskas pagal planą, dabar tik atsistatymas yra svarbiausias ir svoris. Šiandien ryte buvo 96 kg, tai liko tik svorį padaryti iki galo, iškentėti, galbūt mažiau gerti skysčių ir išsimiegoti gerai. Ir viskas rytoj, poryt jau būsiu pasiruošęs. Pasiruošimas buvo įtemptas, girdėjau gandus apie šį turnyrą nuo metų pradžios, tai aš nuo metų pradžios pastoviai laikiau režimą ir turėjau po dvi, tris treniruotes per dieną, tai tokie ir sunkumai, – apie paskutinius pasiruošimo kovai akcentus kalbėjo lietuvis, kuris pabrėžė, kad šiam turnyrui ruošėsi panašiai kaip visada. – Kažko kito nedarėme, pasiruošimo plano nekeitėme, nes vis tiek šiame turnyre daug ką lems charakteris ir reikės iškovoti pergalę po pergalės. Kūnas pavargsta nori to ar nenori, bet vėlesniuose etapuose matysime pas ką yra stipresnis charakteris“.

The 4 quarter finals of the GLORY Light Heavyweight Grand Prix are set!

🥊Tarik Khbabez vs Pascal Toure

🥊Stefan Latescu vs Donegi Abena

🥊Sergej Maslobojev vs Bogdan Stoica

🥊Ibrahim El Bouni vs Bahram Rajabzadeh pic.twitter.com/xjy6XmpjzK